Kultowa gra już wkrótce za darmo na Steam. Twórcy szykują niespodziankę dla graczy

Talisman: Digital Edition – klasyczna, przygodowa gra planszowa dla 1-6 graczy osadzona w realiach fantasy. Niniejsza oficjalna, licencjonowana wersja gry studia Game Workshop rozgrywana jest na zasadach czwartej, poprawionej edycji. Talisman umożliwia Ci wyruszenie na niebezpieczna misje w poszukiwaniu ogromnego skarbu – Korony Władzy. Wybierz jedna z 14 postaci, na przykład Wojownika, Zabójcę, Złodzieja lub Czarodzieja, i zmierz się z rywalami w mrocznym świecie. Każda z postaci ma właściwe sobie zalety, wady i moce specjalne. Aby zwyciężyć, musisz udać się do samego serca przemierzanej krainy i znaleźć Koronę Władzy, a następnie skorzystać z jej magicznej mocy w celu poddania sobie wszystkich rywali. Aby mieć szanse przetrwania ostatecznej próby czekającej za Portalem Mocy, musisz stopniowo budować swa sile oraz zdobywać cennych sojuszników i potężne magiczne przedmioty.

Talisman to łatwa w obsłudze gra dla całej rodziny. Rzucaj kostka, aby poruszać się po planszy, i dobieraj karty pozwalające Ci walczyć z niebezpiecznymi rywalami i zdobywać cenne nagrody! Buduj sile swojej postaci, dopóki nie będzie gotowa zapuścić się w mroczniejsze rejony planszy. Pamiętaj jednak, ze każdy z graczy dąży do tego samego celu i nie zatrzyma się przed niczym, by jako pierwszy sięgnąć po Koronę!