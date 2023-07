Starfield z trzema zwiastunami. Krótkie animacje prezentują Zasiedlone Układy

Mikołaj Ciesielski 0 0

Bethesda opublikowała nowe – dość nietypowe – materiały promocyjne wyczekiwanego RPG-a.

Starfield zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że Bethesda chce dobrze przygotować graczy na premierę swojej nowej produkcji. Dlatego też firma postanowiła opublikować trzy nowe zwiastuny wyczekiwanego RPG-a. Najnowsze materiały promocyjne – zrealizowane w formie krótkometrażowych animacji – skupiają się na prezentacji trzech głównych miast Zasiedlonych Układów. Krótkometrażowe animacje prezentują miasta Zasiedlonych Układów w grze Starfield W pierwszym materiale – zatytułowanym „Supra et Ultra” – odwiedzamy Nową Atlantydę, czyli stolicę Zjednoczonych Kolonii. Kent – pilot kurierski – aspiruje do życia w najbardziej pożądanej części Zasiedlonych Układów. Bohater dołącza Gwardii ZK, ale po awansie do elity stolicy szybko zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę pragnie przeżywać przygody poza planetą.

Druga animacja zatytułowana „Gdzie powstaje nadzieja” zabiera nas na do miasta Akila, gdzie żyje Vanna – sierota, która straciła rodziców podczas wojny kolonii – która pragnie odkrywać gwiazdy. Na drodze do realizacji marzeń stoi jednak popsuty statek. W poszukiwaniu części przemierza całe miasto i stawia czoła nieoczekiwanemu zagrożeniu, dzięki czemu zbliża się do realizacji swoich planów.

GramTV przedstawia: