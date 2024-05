Wyzima z Wiedźmina 1 trafiła do Wiedźmina 3. Pierwszy efekt modów z REDkita

Właśnie dla takich projektów CD Projekt RED udostępnił graczom dostęp do REDkita. Przypomnijmy, że od wczoraj dla wszystkich chętnych dostępny jest edytor modów do Wiedźmina 3: Dziki Gon, który zadebiutował wraz z nową aktualizacją w wersji na komputery osobiste, wprowadzającą obsługę stworzonych przez twórców nowych modyfikacji. Studio udostępniło również instrukcję, w jaki sposób tworzyć swoje projekty w REDkit. Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać i doczekaliśmy się moda, który odtwarza miasto Wyzima z pierwszej części Wiedźmina.

Modder przyznał, że w swój projekt nie włożył jeszcze zbyt wiele wysiłku, więc mod mierzy się z wieloma problemami. Mimo to The Witcher 1 Maps można już pobrać i zainstalować, aby samemu sprawdzić, czy Wyzima w Wiedźminie 3 może prezentować się równie klimatycznie, co w pierwszej części.

Warto jeszcze wspomnieć, że pierwsza odsłona Wiedźmina została stworzona na silniku Aurora od BioWare. Oznacza to, że wszelkie próby konwersji elementów z debiutanckiej produkcji CD Projekt RED nie są proste i mogą pochłonąć wiele czasu, zanim uda się je dostosować do środowiska Wiedźmina 3. Mimo to studio pomyślało, aby REDkit potrafiło współpracować również z takimi danymi, by dało się je wprowadzić i zmodyfikować pod kątem trzecich przygód Geralta.