Starfield zachwyci zadaniami pobocznymi? To „skarbnica wciągających narracji”

Ilość zawartości upakowanej w fabułach tych frakcji jest naprawdę nadzwyczajna. To jak wyruszenie na wielką przygodę w trakcie przygody, podczas której każdy dokonany wybór i każda interakcja kształtuje przebieg opowieści. Rozwój postaci, zwroty akcji, dylematy moralne – wsiąkłam w to bez reszty! Te zadania dają szansę na zagłębienie się w bogate tło fabularne gry i odkrycie ukrytych klejnotów, które dodają głębi i ekscytacji do ogólnego doświadczenia – zapowiada Mallory.