Hellblade 2: Senua’s Saga ze słabym startem na Steam. Wyniki gorsze od Redfall

W szczytowym momencie ostatniej doby w Hellblade 2: Senua’s Saga grało jednocześnie na Steam zaledwie 3982 osoby (dzięki SteamD B). Natomiast w chwili pisania tej wiadomości w najnowszej produkcji studia Ninja Theory znajduje się nieco ponad 1200 aktywnych użytkowników platformy Valve. Trzeba przyznać, że nie prezentuje się to najlepiej.

Hellblade 2: Senua’s Saga zebrało naprawdę dobre recenzje . Niestety deweloperzy ze studia Ninja Theory mają również powody do zmartwień. Kontynuacja Hellblade: Senua’s Sacrifice nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem na Steam . Okazuje się bowiem, że nawet Redfall mogło pochwalić się lepszymi wynikami aktywności na platformie Valve.

Oczywiście warto pamiętać, że Hellblade 2: Senua’s Saga dostępne jest również na konsolach Xbox Series X/S, a także w usługach PC Game Pass i Xbox Game Pass. Niewykluczone więc, że spora część graczy postanowiła sprawdzić najnowszą produkcję Ninja Theory w ramach wspomnianego abonamentu. Na konkretne wyniki przyjdzie nam jednak jeszcze nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Hellblade 2: Senua’s Saga dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Ninja Theory, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Senua's Saga: Hellblade 2 – Technologiczne arcydzieło.