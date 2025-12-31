Predator wkracza do domów widzów. Hit kinowy ma już datę premiery na VOD i Blu-ray

Film zebrał bardzo przyzwoite oceny i wynik w kinach był równie imponujący, jak na niskie rokowania. VOD przedłuży żywot filmu.

Fani Predatora nie będą musieli długo czekać na seans w domowym zaciszu. Disney oficjalnie potwierdził daty dystrybucji filmu Predator: Strefa zagrożenia poza kinami – zarówno w wersji cyfrowej, jak i na fizycznych nośnikach.

Predator: Strefa zagrożenia z datą premiery na VOD i Blu-ray

Najnowsza odsłona kultowej serii, która zadebiutowała na dużym ekranie na początku listopada, już 6 stycznia trafi do oferty VOD. Oznacza to możliwość zakupu lub wypożyczenia filmu w wersji cyfrowej. Na ten moment nie ujawniono jeszcze, kiedy produkcja zasili bibliotekę Disney+ i będzie dostępna w ramach abonamentu – ta data pozostaje tajemnicą. Najprędzej nastąpi to jednak na wiosnę.