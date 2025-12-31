Predator wkracza do domów widzów. Hit kinowy ma już datę premiery na VOD i Blu-ray

Film zebrał bardzo przyzwoite oceny i wynik w kinach był równie imponujący, jak na niskie rokowania. VOD przedłuży żywot filmu.
Fani Predatora nie będą musieli długo czekać na seans w domowym zaciszu. Disney oficjalnie potwierdził daty dystrybucji filmu Predator: Strefa zagrożenia poza kinami – zarówno w wersji cyfrowej, jak i na fizycznych nośnikach.
Predator: Strefa zagrożenia z datą premiery na VOD i Blu-ray
Najnowsza odsłona kultowej serii, która zadebiutowała na dużym ekranie na początku listopada, już 6 stycznia trafi do oferty VOD. Oznacza to możliwość zakupu lub wypożyczenia filmu w wersji cyfrowej. Na ten moment nie ujawniono jeszcze, kiedy produkcja zasili bibliotekę Disney+ i będzie dostępna w ramach abonamentu – ta data pozostaje tajemnicą. Najprędzej nastąpi to jednak na wiosnę.
Strefa zagrożenia to wyjątkowy tytuł w historii marki. Choć za kamerą ponownie stanął Dan Trachtenberg, który wcześniej realizował streamingowe odsłony cyklu, jest to pierwszy kinowy Predator od 2018 roku. Ryzyko się opłaciło – film okazał się największym kasowym sukcesem serii (bez uwzględniania inflacji), notując ponad 184 mln dolarów globalnego przychodu.
Disney podał również informacje dla kolekcjonerów. Wydanie na 4K Ultra HD, Blu-ray oraz DVD zaplanowano na 17 lutego. To dobra wiadomość dla widzów, którzy preferują klasyczne nośniki i dodatki specjalne.
Przypomnijmy, że najnowszy film z serii przenosi akcję na odległą planetę, gdzie młody Predator, wykluczony przez własny klan, zostaje zmuszony do walki o przetrwanie. Nieoczekiwany sojusz z tajemniczą bohaterką graną przez Elle Fanning prowadzi do konfrontacji, która wystawi na próbę jego prawo do miana prawdziwego łowcy.
