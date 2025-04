Predator kontra Avengersi. Marvel zaprezentował nowy projekt z kosmicznym łowcą

To krwawy początek epickiej bitwy pomiędzy Predatorami a bohaterami Marvela! Król Predatorów, wzmocniony nowym arsenałem z vibranium i wspierany przez zaskakującego ludzkiego sojusznika, rozpoczyna inwazję na Ziemię, ogłaszając ją swoim łowiskiem! Musicie przeczytać, by przekonać się, kto – jeśli ktokolwiek – przeżyje, i doświadczyć szokujących zwrotów akcji, gdy cały uniwersum Marvela znajdzie się na celowniku potrójnego lasera Predatora! – czytamy w oficjalnym opisie Predator Kills the Marvel Universe.