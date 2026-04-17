Pragmata złamana przed premierą. Denuvo znów nie dało rady

Głos w sprawie zabrali przedstawiciele Fit-Girl Repacks, czyli serwisu zajmującego się tworzeniem tzw. repacków:

Tak, wiem, że pliki premierowe PRAGMATY wyciekły. Tak, wiem, że zabezpieczenia PRAGMATY zostały pokonane obejściem typu Hypervisor. Nie, nie udostępnię swojego repacka przed oficjalną datą i godziną premiery. Nie wspieram wycieków i nie lubię, gdy ludzie robią coś tylko dla rozgłosu. Legalni użytkownicy, którzy zapłacili za grę, zasługują na to, by zagrać w nią jako pierwsi. Nie piraci. Nieważne, jak bardzo nienawidzicie Denuvo czy Capcomu – te gry istnieją, ponieważ ludzie kupują produkty od deweloperów i wydawców. Sytuacja, w której ci, którzy nie płacą, dostają wcześniejszy dostęp, podczas gdy legalni klienci “oblizują smakiem”, jest po prostu zła.

Oczywiście nie każdy twórca podziela moje zasady i zobaczycie te wydania tu i tam, ale ja pozostanę przy swoim zdaniu. Wycieki są złe. Nie róbcie wycieków. Nie korzystajcie z nich. Czekaliście lata, możecie poczekać jeszcze kilka godzin.