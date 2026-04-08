Zapowiedź Assassin's Creed Black Flag Remake już w przyszłym tygodniu?

Według najnowszych doniesień remake kultowej gry Assassin’s Creed IV: Black Flag ma zostać oficjalnie zapowiedziany już w przyszłym tygodniu. Produkcja, określana roboczo jako Resynced, może zostać ujawniona już 16 kwietnia.

Zapowiedź remake’u Black Flaga już w przyszłym tygodniu?

Informacje pochodzą między innymi od użytkownika BlackBate z forum ResetEra, a także z ustaleń serwisu Insider Gaming, który od pewnego czasu wskazywał na połowę kwietnia jako planowany termin ogłoszenia. Choć nie jest to jeszcze potwierdzone oficjalnie, wiele źródeł sugeruje, że data prezentacji została ustalona już wcześniej i wypada na 16 kwietnia. Z dokumentów, do których dotarł Insider Gaming, wynika również, że premiera gry planowana jest na drugi kwartał roku fiskalnego 2027, co w praktyce oznacza okres od czerwca do sierpnia. Nieoficjalnie mówi się o lipcu jako potencjalnym miesiącu debiutu, jednak ze względu na historię opóźnień i zmian w harmonogramach Ubisoft, informacje te należy traktować z ostrożnością.