Zapowiedź Assassin's Creed Black Flag Remake już w przyszłym tygodniu?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/08 18:00
Jeśli wszystko się potwierdzi to już w przyszłym tygodniu zobaczymy zapowiedź remake’u Black Flag.

Według najnowszych doniesień remake kultowej gry Assassin’s Creed IV: Black Flag ma zostać oficjalnie zapowiedziany już w przyszłym tygodniu. Produkcja, określana roboczo jako Resynced, może zostać ujawniona już 16 kwietnia.

Informacje pochodzą między innymi od użytkownika BlackBate z forum ResetEra, a także z ustaleń serwisu Insider Gaming, który od pewnego czasu wskazywał na połowę kwietnia jako planowany termin ogłoszenia. Choć nie jest to jeszcze potwierdzone oficjalnie, wiele źródeł sugeruje, że data prezentacji została ustalona już wcześniej i wypada na 16 kwietnia. Z dokumentów, do których dotarł Insider Gaming, wynika również, że premiera gry planowana jest na drugi kwartał roku fiskalnego 2027, co w praktyce oznacza okres od czerwca do sierpnia. Nieoficjalnie mówi się o lipcu jako potencjalnym miesiącu debiutu, jednak ze względu na historię opóźnień i zmian w harmonogramach Ubisoft, informacje te należy traktować z ostrożnością.

Remake Black Flag ma być jednym z kluczowych projektów Ubisoftu w nadchodzącym roku finansowym. Produkcja ma odegrać istotną rolę w stabilizacji sytuacji firmy, która w ostatnim czasie mierzy się z problemami finansowymi oraz działaniami restrukturyzacyjnymi. Według doniesień Resynced będzie jedną z dwóch najważniejszych premier wydawcy w tym okresie. Drugą ma być nowa odsłona serii Ghost Recon, planowana na końcówkę roku fiskalnego. Oba tytuły mają pomóc poprawić wyniki finansowe firmy.

Jednocześnie pojawiają się informacje o dalszych cięciach kosztów i możliwych zwolnieniach w strukturach Ubisoftu, które mogą objąć nawet tysiące pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat. Taka sytuacja rodzi pytania o przyszłość części projektów oraz stabilność produkcji. Na ten moment nie wiadomo, jak duże zmiany przyniesie remake i czy spełni oczekiwania graczy. Mimo wszystko powrót do świata pirackich przygód z Black Flag budzi ogromne zainteresowanie i może stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w branży gier w najbliższych miesiącach.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-flag-remake-reveal-date-revealed/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

