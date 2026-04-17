"Gra oparta na AI"? Twórcy Replaced tłumaczą się z niefortunnego skrótu myślowego

Premiera Replaced, która odbyła się 14 kwietnia, została przyćmiona przez niefortunne nieporozumienie w mediach społecznościowych. Sad Cat Studios oraz wydawca Thunderful musieli oficjalnie zainterweniować po tym, jak w sieci pojawiły się sugestie, że tytuł został stworzony przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji.

Replaced – nie wykorzystano sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości

Zamieszanie wywołała recenzja serwisu IGN, w której grę określono mianem „przygody opartej na AI” (AI-based adventure). Choć autorowi chodziło o tematykę fabularną (gracz wciela się w hybrydę człowieka i sztucznej inteligencji), część odbiorców zinterpretowała to jako dowód na wykorzystanie narzędzi generatywnych do stworzenia oprawy lub kodu gry.