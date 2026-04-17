"Gra oparta na AI"? Twórcy Replaced tłumaczą się z niefortunnego skrótu myślowego

Tytuł debiutujący w Game Passie mierzy się z kontrowersjami.
Premiera Replaced, która odbyła się 14 kwietnia, została przyćmiona przez niefortunne nieporozumienie w mediach społecznościowych. Sad Cat Studios oraz wydawca Thunderful musieli oficjalnie zainterweniować po tym, jak w sieci pojawiły się sugestie, że tytuł został stworzony przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji.
Replaced – nie wykorzystano sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości
Zamieszanie wywołała recenzja serwisu IGN, w której grę określono mianem „przygody opartej na AI” (AI-based adventure). Choć autorowi chodziło o tematykę fabularną (gracz wciela się w hybrydę człowieka i sztucznej inteligencji), część odbiorców zinterpretowała to jako dowód na wykorzystanie narzędzi generatywnych do stworzenia oprawy lub kodu gry.
Reakcja graczy była natychmiastowa, co zmusiło studio Sad Cat Studios do wydania oficjalnego oświadczenia:
Chcemy wyjaśnić: ta gra została w 100% wykonana ręcznie. Do jej stworzenia nie wykorzystano żadnej generatywnej sztucznej inteligencji. IGN odnosił się do historii o AI osadzonej w alternatywnej Ameryce lat 80.
Aby ukrócić dalsze spekulacje, redakcja IGN usunęła kontrowersyjny wpis z mediów społecznościowych i zaktualizowała treść recenzji. Obecnie podsumowanie gry brzmi: „Replaced to wciągająca i przepiękna platformówka akcji 2.5D, choć ta cyberpunkowa przygoda przydałaby się aktualizacja systemu, aby w pełni wyeliminować błędy”.
O czym jest Replaced?
Mimo zamieszania wokół produkcji, samo Replaced zbiera pozytywne opinie. Na Steamie możemy zobaczyć już 1,5 tysiąca opinii – 76% pozytywnych.
Odkryj mroczne sekrety Korporacji Phoenix oczami jej własnego dzieła, R.E.A.C.H. – sztucznej inteligencji uwięzionej w ludzkim ciele wbrew swojej woli. W alternatywnej Ameryce lat 80., przekształconej przez katastrofę nuklearną, Phoenix-City stało się jedną z twierdz Korporacji – oazą korupcji, gdzie kwitnie przestępczość, a ludzkie życie jest przedmiotem handlu niczym waluta. Wciel się w rolę R.E.A.C.H., ujawnij ukryte plany Korporacji i odkryj cel swojego stworzenia.
Replaced zostało wydane na PC, Xbox One i Xbox Series X/S.
