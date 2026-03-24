Pracownicy Rockstara związani „dożywotnią” poufnością

Rockstar Games mocno strzeże swoich sekretów, co nie dziwi. Mowa wszak o studiu, które gdy już wypuszcza jakąś grę, to z reguły stanowi ona rewolucję i wyznacznik dla całej branży.

Niewykluczone przy tym, że pracownicy Rockstara nie tylko nie mogą o niczym mówić w okresie swojego zatrudnienia. Ale również i po nim.

Pracownicy Rockstara związani dożywotnim NDA?

O sprawie opowiedział Reece “KiwiTalkz” Reilly. Znany leaker zapowiedział, iż już w najbliższy weekend opublikuje wywiad z jednym z byłych deweloperów Rockstara. Ten miał pracować w przeszłości nad takimi produkcjami, jak L.A. Noire, Grand Theft Auto V oraz Red Dead Redemption 2. Okazuje się jednak, że zarówno rozmówca, jak i osoba prowadząca rozmowę musiały mocno uważać, by nie naruszyć żadnego z zapisów NDA. I nie chodzi tutaj o klasyczną umowę o zachowaniu poufności. Wspomniane źródło twierdzi bowiem, że Rockstar jako jedyna firma w branży stosuje dożywotnie NDA. To w praktyce wiąże usta wszystkim na zawsze, bo można spokojnie założyć, iż w umowach zawarto drakońskie kary za złamanie porozumienia.