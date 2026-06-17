Quantic Dream planuje zwolnienia? Nawet 115 etatów zagrożonych

Spór dotyczy nie tylko skali redukcji, ale też legalności całego procesu.
W Quantic Dream narasta konflikt pomiędzy zarządem a związkiem zawodowym STJV, który twierdzi, że planowane zwolnienia mogą objąć aż 115 pracowników. Spór dotyczy nie tylko skali redukcji etatów, ale również sposobu prowadzenia całego procesu i potencjalnych naruszeń francuskiego prawa pracy.
Quantic Dream – spór o skalę zwolnień i przebieg konsultacji
Związek STJV poinformował, że w ramach trwających konsultacji z przedstawicielami pracowników studio miało ograniczać komunikację między stronami, między innymi poprzez odebranie radzie zakładowej dostępu do wewnętrznych list mailingowych. Kluczową kwestią pozostaje jednak liczba planowanych redukcji – według aktualizacji STJV ma chodzić o 115 etatów, a nie wcześniej podawane 95.
Ma to istotne znaczenie, ponieważ – jak podkreśla związek – francuskie przepisy wymagają wydłużonego, trzymiesięcznego okresu konsultacji w przypadku zwolnień przekraczających próg 100 osób. STJV zarzuca firmie brak wyjaśnienia, dlaczego proces ma być prowadzony w krótszym, dwumiesięcznym trybie, co może budzić wątpliwości natury prawnej.
GramTV przedstawia:
W tle sprawy pojawiają się również napięcia społeczne – według związku ponad 100 pracowników uczestniczyło w kolejnym strajku przeciwko planowanym redukcjom. STJV twierdzi także, że w rozmowach z pracownikami studio miało sugerować możliwość zastąpienia części stanowisk podwykonawcami lub rozwiązaniami opartymi na generatywnej sztucznej inteligencji.
Quantic Dream nie odniosło się dotąd publicznie do zarzutów. Studio znane z produkcji takich jak Heavy Rain, Beyond: Two Souls czy Detroit: Become Human pozostaje w trakcie restrukturyzacji, której szczegóły wciąż nie zostały oficjalnie doprecyzowane.
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