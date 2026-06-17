Quantic Dream planuje zwolnienia? Nawet 115 etatów zagrożonych

Spór dotyczy nie tylko skali redukcji, ale też legalności całego procesu.

W Quantic Dream narasta konflikt pomiędzy zarządem a związkiem zawodowym STJV, który twierdzi, że planowane zwolnienia mogą objąć aż 115 pracowników. Spór dotyczy nie tylko skali redukcji etatów, ale również sposobu prowadzenia całego procesu i potencjalnych naruszeń francuskiego prawa pracy.

Quantic Dream – spór o skalę zwolnień i przebieg konsultacji

Związek STJV poinformował, że w ramach trwających konsultacji z przedstawicielami pracowników studio miało ograniczać komunikację między stronami, między innymi poprzez odebranie radzie zakładowej dostępu do wewnętrznych list mailingowych. Kluczową kwestią pozostaje jednak liczba planowanych redukcji – według aktualizacji STJV ma chodzić o 115 etatów, a nie wcześniej podawane 95.