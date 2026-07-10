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Pokemon Legends: Z-A zmieni zasady rozgrywki. Nowy sezon Ranked Battles rusza już 15 lipca

Mikołaj Berlik
2026/07/10 12:50
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Ważna nowość przy okazji kolejnego sezonu.

Gracze Pokemon Legends: Z-A już wkrótce będą musieli całkowicie zmienić swoje podejście do sieciowej rywalizacji. 15 lipca wystartuje 14. sezon Ranked Battles, który wprowadzi wyjątkowy format Sky Battles. Oznacza to, że do walk dopuszczona zostanie jedynie niewielka grupa Pokemonów, co całkowicie odmieni dotychczasową metę.

Pokemon Legends: Z-A
Pokemon Legends: Z-A

Sky Battles całkowicie zmienią metę w Pokemon Legends: Z-A

Nowy sezon rozpocznie się 15 lipca i potrwa do 5 sierpnia. Tym razem twórcy postawili na format Sky Battles, nawiązujący do mechaniki znanej z Pokemon X i Y. W praktyce oznacza to, że w Ranked Battles będzie można korzystać wyłącznie z wybranych Pokemonów związanych z lataniem.

Na liście znalazły się między innymi Charizard, Dragonite, Salamence, Gyarados, Corviknight, Skarmory, Noivern, Hawlucha, Aerodactyl, Rayquaza oraz Yveltal. Spośród legendarnych stworzeń do drużyny będzie można jednak wybrać tylko jednego – Rayquazę lub Yveltala.

To pierwszy sezon, w którym pula dostępnych Pokemonów została ograniczona do tak niewielkiej liczby. Dotychczasowe sezony pozwalały na znacznie większą swobodę w budowaniu drużyn, nawet jeśli obowiązywały określone restrykcje.

GramTV przedstawia:

W walkach rankingowych dostępne są trzy rodzaje nagród: nagrody za walkę, nagrody za awans oraz nagrody sezonowe. Nagrody za walkę otrzymujesz po zakończeniu każdej walki (niezależnie od wyniku), a nagrody za awans – po przejściu na wyższą rangę. W tym sezonie, w miarę awansowania, możesz zdobywać różne przydatne pióra. Ponadto kamienie Greninjite, Delphoxite, Chesnaughtite, Baxcalibrite, Sceptilite, Swampertite i Blazikenite powracają jako nagrody za awans odpowiednio dla rang od Y do S. Ostatnim rodzajem nagród są nagrody sezonowe, których wysokość zależy od twojej pozycji w rankingu w momencie zakończenia sezonu.

Na zakończenie sezonu gracze otrzymają nagrody zależne od osiągniętej rangi. Tym razem zamiast cennych przedmiotów, takich jak Gold Bottle Caps, do zdobycia będą przede wszystkim Pretty Feathers, które można sprzedać za Pokedolary. Ponownie dostępne będą również ekskluzywne Mega Kamienie przyznawane za osiągnięcie najwyższych rang.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-legends-za-july-15-season-14-ranked-ruleset-rewards/

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pokemony
nowy sezon
Nintendo Switch 2
Pokemon Legends: Z-A
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112