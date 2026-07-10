Pokemon Legends: Z-A zmieni zasady rozgrywki. Nowy sezon Ranked Battles rusza już 15 lipca

Gracze Pokemon Legends: Z-A już wkrótce będą musieli całkowicie zmienić swoje podejście do sieciowej rywalizacji. 15 lipca wystartuje 14. sezon Ranked Battles, który wprowadzi wyjątkowy format Sky Battles. Oznacza to, że do walk dopuszczona zostanie jedynie niewielka grupa Pokemonów, co całkowicie odmieni dotychczasową metę.

Sky Battles całkowicie zmienią metę w Pokemon Legends: Z-A

Nowy sezon rozpocznie się 15 lipca i potrwa do 5 sierpnia. Tym razem twórcy postawili na format Sky Battles, nawiązujący do mechaniki znanej z Pokemon X i Y. W praktyce oznacza to, że w Ranked Battles będzie można korzystać wyłącznie z wybranych Pokemonów związanych z lataniem.