Prace nad Quantum Error zmierzają ku końcowi. Twórcy opublikowali nowy zwiastun

Od pierwszej zapowiedzi Quantum Error minęły już niemal trzy lata. W ostatnich miesiącach o produkcji stanowiącej połączenie FPS-a i survival horroru w klimatach science fiction było dość cicho. Wygląda jednak na to, że prace nad grą przebiegają zgodnie z planem. Deweloperzy ze studia TeamKill Media opublikowali bowiem nowy zwiastun, a także kilka informacji na temat aktualnego stanu swojego dzieła.

Quantum Error zadebiutuje na rynku w tym roku? Gra jest rzekomo na dobrej drodze do premiery

Na oficjalnym profilu Quantum Error na portalu społecznościowym Twitter pojawił się w ten weekend wpis, w którym deweloperzy poinformowali, że prace nad grą zmierzają ku końcowi, a deweloperzy przygotowują się do finalnych testów i wydania gry. Z tej okazji opublikowano krótki zwiastun, który skupia się na prezentacji jednej z lokacji.



Dodatkowo studio TeamKill Media zapowiedziało, że będzie co tydzień dzielić się podobnymi materiałami wideo, dzięki którym zainteresowani będą mogli sprawdzić, czego można spodziewać się po Quantum Error.



Na koniec przypomnijmy, że Quantum Error zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja TeamKill Media powinna zadebiutować na wymienionych platformach w tym roku. Wygląda jednak na to, że na dokładną datę premiery przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

