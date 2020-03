Zapowiedziano Quantum Error, pierwszy horror na konsolę PlayStation 5

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu świat dowiedział się o istnieniu Quantum Error, pierwszej gry z gatunku horroru, która zadebiutuje nie tylko na konsoli PlayStation 4, ale również na PlayStation 5, sprzęcie nowej generacji od firmy Sony. Wszystko za sprawą trzyminutowego nagrania będącego oficjalną zapowiedzią produkcji, które pojawiło się przedwczoraj na oficjalnym kanale studia TeamKill Media na YouTubie. Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, na ten moment o projekcie nie wiemy praktycznie niczego poza tym, że mamy do czynienia z pierwszoosobową strzelanką z gatunku horroru. Jeśli jednak przyjrzeć się zwiastunowi, trafimy do wielkiego płonącego budynku, gdzie będziemy uciekać (lub próbować wyeliminować) przed przeciwnikiem (lub grupą przeciwników). Jak tylko dowiemy się więcej, poinformujemy Was o tym!

https://youtu.be/2Vf9l4Jk2OQ

