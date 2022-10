Odkrycie wszystkich tajemnic Lies of P zajmie masę godzin. Znamy czas rozgrywki

Pod koniec września reżyser Lies of P przyznał, że jest „zaszczycony” porównaniami do Bloodborne. Nieco wcześniej zainteresowani mieli natomiast okazję obejrzeć obszerny gameplay ze wspomnianej produkcji. Tymczasem do sieci trafiły kolejne informacje związane z nadchodzącym dziełem Round8 Studio, dzięki którym dowiedzieliśmy się, ile czasu gracze będą musieli poświęcić na zapoznanie się z „mroczną wersją” historii Pinokia.

Lies of P dostarczy graczom kilkadziesiąt godzin rozrywki

Choi Ji-Won, czyli wspomniany na początku wiadomości reżyser gry, w rozmowie z Prankster101 ujawnił, że ukończenie głównego wątku fabularnego powinno zająć graczom około 30 godzin. Natomiast użytkownicy, którzy zamierzają odkryć wszystkie tajemnice skrywane przez Lies of P, muszą przygotować się na znacznie dłuższą, bo aż 60-godzinną przygodę. Produkcja Round8 Studio dostarczy więc fanom gatunku sporo rozrywki.



To jednak nie koniec interesujących informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Choi Ji-Won został bowiem zapytany również o plany rozwoju gry, a także o szansę na ewentualną kontynuację. W odpowiedzi przedstawiciel Round8 Studio podkreślił, że zespół spędził mnóstwo czasu na stworzenie świata Lies of P i deweloperzy „nie zamierzają zmarnować tego tylko na jedną grę”.



Choi Ji-Won przyznał, że w planach znajduje się DLC do gry Lies of P. Ponadto Round8 Studio zdaje sobie sprawę, że świat Pinokia jest pełen „wielu atrakcyjnych historii i postaci”, dlatego zespół myśli nad stworzeniem pełnoprawnej serii. Ostateczna decyzja z pewnością zapadnie jednak dopiero po premierze rozwijanej obecnie produkcji.



Przypomnijmy, że Lies of P ma pojawić się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2023 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana. Warto jednak pamiętać, że gra w dniu swojego debiutu trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.