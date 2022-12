Prace nad kolejną grą twórców Gotham Knights najwyraźniej ruszyły pełną parą

Od premiery Gotham Knights minęły już dwa miesiące. Produkcja WB Games Montreal zebrała przyzwoite recenzje, ale nie zdołała powtórzyć sukcesu serii Batman: Arkham. Tymczasem wygląda na to, że zespół na dobre rozpoczął już prace nad kolejnym tytułem, a przynajmniej tak sugerują informacje dostępne na profilu LinkedIn jednego z pracowników wspomnianego studia.

Twórcy Gotham Knights pracują już nad swoją kolejną produkcją

Bryan Theberge – starszy producent Gotham Knights, który pracuje w WB Games Montreal od 9 lat – ujawnił na swoim profilu, że od bieżącego miesiąca studio pracuje nad „niezapowiedzianym projektem”, przy którym on sam ponownie będzie pełnił funkcję starszego producenta. Niestety Theberge nie ujawnił żadnych dodatkowych szczegółów na temat tajemniczej produkcji.



Należy wspomnieć, że już rok temu dowiedzieliśmy się, że od września 2019 roku WB Games Montreal pracuje nad jeszcze jednym projektem. Część fanów sugerowało wówczas, że zespół może rozwijać grę ze Supermanem lub Młodymi Tytanami. Tytuł znajdował się do tej pory najpewniej w fazie pre-produkcji i dopiero teraz – po premierze Gotham Knights – prace nad grą ruszyły pełną parą.



Miłośnikom gier z uniwersum DC nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na pierwsze konkretne szczegóły na temat kolejnej produkcji WB Games Montreal.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Gotham Knights dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gotham Knights. Nowe porządki w przestępczym mieście.