Prace nad dodatkiem do Lies of P trwają. Udostępnione pierwsze materiały z DLC

Reżyser Lies of P przyznaje, że trudno jest mu uwierzyć, że minął już rok od premiery wspomnianej produkcji. Zgodnie z przekazanymi informacjami deweloperzy „pilnie” pracują nad dodatkiem . Choi Ji-Won podkreślił również, że wsparcie fanów motywuje zespół do dalszego działania, a opinie graczy są dla niego samego „źródłem inspiracji”.

Już w listopadzie ubiegłego roku informowano, że Lies of P doczeka się dodatku oraz kontynuacji . Wczoraj natomiast minęło dokładnie 12 miesięcy od premiery produkcji Round8 Studio. Właśnie z tej okazji Choi Ji-Won – reżyser gry – opublikował specjalną wiadomość skierowaną do fanów wspomnianego tytułu, a także podzielił się pierwszymi materiałami z nadchodzącego DLC.

Choi Ji-Won poinformował, że zespół wraca teraz do pracy i ma nadzieję, że oczekiwania graczy zmienią się w zachwyt. Jak wspomnieliśmy wyżej, deweloper podzielił się również pierwszymi materiałami z DLC do Lies of P. Na dole wiadomości znajdziecie grafikę oraz nowy utwór muzyczny, który będzie częścią ścieżki dźwiękowej wspomnianego dodatku.

W DLC do Lies of P i kontynuacji chcemy zrobić lepiej, co zrobiliśmy dobrze i poprawić się w obszarach, w których mamy pole do rozwoju. Może to zabrzmieć prosto, ale uważam, że trzymanie się podstaw wcale nie jest łatwe. Na szczęście mam niesamowitych współpracowników, którym mogę w pełni zaufać, Team Nough i ROUND8 Studio. Zawsze byli po mojej stronie, na dobre i na złe, i nadal będziemy iść naprzód – czytamy w wiadomości opublikowanej przez dewelopera.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja Round8 Studio znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!

