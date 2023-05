Prace nad czwartym sezonem Mandaloriana opóźnione

Zdjęcia do czwartego sezonu Mandaloriana miały rozpocząć się we wrześniu, ale tak się nie stanie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kamery na planie czwartego sezonu miały ruszyć od września, ale „bardzo prawdopodobne” jest, że tak się nie stanie ponieważ plany pokrzyżował trwający strajk scenarzystów WGA, który rozpoczął się 2 maja.

Produkcja 4. sezonu Mandaloriana zostanie opóźniona z powodu strajku scenarzystów

To, że czwarty sezon powstaje napełniło wielką radością fanów, którzy obawiali się, że po zaskakująco definitywnym zakończeniu trzeciej serii, może nie dojść do kontynuacji. Jednak Jon Favreau uspokoił fanów, że to nie będzie to ostatni raz, kiedy widzieliśmy Mando i Din Grogu w odległej galaktyce.