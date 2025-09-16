Poznaliśmy więcej szczegółów na temat Project Spectrum, czyli tajemniczego shootera w stylu Evolve

Project Spectrum to asymetryczny shooter od TiMi z systemem “obłędu” rodem z Eternal Darkness. Poznaliśmy w końcu więcej szczegółów na temat tajemniczej gry.

Studio Team Jade (znane z Delta Force), należące do TiMi i Tencentu, podczas Gamescom Opening Night Live 2025 zapowiedziało swoją nową grę Project Spectrum. Ma to być darmowy FPS oparty na rozgrywce drużynowej i starciach asymetrycznych. Gra jest tworzona na Unreal Engine 5 i łączy elementy takich tytułów jak Evolve, Hunt: Showdown, Stalker, The Division i horrorowych klimatów w stylu Stranger Things czy też Annihilation. Poznaliśmy więcej szczegółów na temat tajemniczego Project Spectrum Świat gry został odmieniony przez tajemnicze zjawisko zwane Ember, czyli świetlistą anomalię, która mutuje wszystko czego dotknie: krajobrazy, zwierzęta, a nawet ludzi. Gracz wciela się w Operatora, prowadzącego ryzykowne misje w strefach objętych anomalią w poszukiwaniu prawdy o Ember. Podczas prezentacji Project Spectrum gracze eksplorowali zmutowany las, tworzyli pułapki z odpadków, walczyli z potworami, aż wreszcie trafili do domu dawnego naukowca, tylko po to, aby zmierzyć się z bossem o imieniu The Masqued One. Jak się okazało, przeciwnik nie był sterowany przez AI, a kontrolował go sam reżyser gry, Basil Wang.

Tak jak w Evolve, główni bossowie (tu zwani Executioners) są w rzeczywistości innymi graczami, których celem jest przeszkadzanie drużynom Operatorów. Potwory mogą wspinać się po dachach, przemieszczać nadnaturalnie i korzystać z mocy, a z czasem będą rozwijane i personalizowane podobnie jak ludzkie postacie. Największą innowacją Project Spectrum jest jednak Sanity System, czyli rozwiązanie znane z klasycznego horroru Nintendo Eternal Darkness z 2002 roku. Spotkania z potworami obniżają poziom poczytalności, co prowadzi do halucynacji, złudzeń czy utrudnień w sterowaniu. Co ciekawe, pewne archetypy Operatorów mogą działać lepiej właśnie na niskim poziomie “sanity”, np. uzyskując dostęp do sekretów lub ukrytych przejść. Patent Nintendo na ten mechanizm wygasł w ostatnich latach, dzięki czemu inni twórcy mogą go legalnie wykorzystać. Choć Wang twierdzi, że nie znał Eternal Darkness, jego wizja mocno przypomina rozwiązanie sprzed dwóch dekad.

Twórcy nie zdradzili jeszcze szczegółów na temat progresji postaci i balansu między Operatorami, a Executioners. Wiadomo jednak, że każda klasa Agentów będzie miała własne role bojowe i umiejętności, Executioners także będą mogli się rozwijać i zyskiwać nowe formy, a walka ma łączyć strzelanie z wykorzystaniem środowiska i pułapek. Project Spectrum nie ma jeszcze daty premiery, ale zapowiada się jako świeże podejście do gatunku asymetrycznych shooterów, z dużym potencjałem na horrorowe doświadczenia online.