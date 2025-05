Poznaliśmy tytuły 2 z 3 kolejnych darmówek w Epic Games Store? Na graczy czeka premierowa gra

Chociaż w komentarzach pod postem zapowiadającym trzy darmowe gry padają najróżniejsze propozycje, to gracze są niemal pewni, że okienko po lewej stronie przedstawia Vault Boya z Fallouta. Opcji jest więc kilka – począwszy od zbiorczej kolekcji klasycznych odsłon Fallouta, przez trzecią odsłonę serii lub New Vegas, kończąc na Falloucie 4 i Falloucie 76.

Wczytywanie ramki mediów.

Pozostałe dwie grafiki prezentują kulę, która na pozór przypomina smoczą kulę z gwiazdą z serii Dragon Ball. Gier o przygodach Goku trochę na rynku się pojawiło, a dotąd żadna z nich nie została jeszcze za darmo udostępniona w Epic Games Store. Z kolei po prawej stronie możemy dostrzec wizerunek hełmu, co może sugerować, że gracze otrzymają w prezencie jakąś grę wojenną. Warto jednak pamiętać, że jedno z tych okienek zarezerwowane już jest dla Deliver At All Costs.