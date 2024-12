Zapowiedź remaku Obliviona już w przyszłym miesiącu? Nowe informacje o planowanym Xbox Developer Direct

Tytuł ma trafić do sprzedaży w 2025 roku.

W nagraniu udostępnionym na Youtube przez Extas1sa mogliśmy usłyszeć, że Bethesda ogłosi nową wersję The Elder Scrolls IV: Oblivion na styczniowym Xbox Developer Direct. Tym samym projekt powinien trafić do sprzedaży w trakcie trwania 2025 roku. Wielu fanów serii czeka na oficjalne potwierdzenie od pierwszych informacji na ten temat, które pojawiły się już w ubiegłym roku przy za sprawą wycieku dokumentów sądowych Bethesdy.

Prawdopodobnie w styczniu odbędzie się pokaz Xbox Developer Direct. Według niepotwierdzonych informacji jedną z gier zaprezentowaną na wydarzeniu może zostać remake The Elder Scrolls IV: Oblivion, które zostało wydane w 2006 roku. Dowiedzieliśmy się również o planowanym pojawieniu się produkcji na rynku.

Nie otrzymaliśmy oficjalnych informacji o planach związanych ze zorganizowaniem Xbox Developer Direct, lecz w styczniu bieżącego roku wydarzenie odbyło się i przyniosło wiele interesujących zapowiedzi. Zobaczyliśmy między innymi Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Visions of Mana, Ara: History Untold oraz Hellblade. Jeżeli wydarzenie odbędzie się w przyszłym miesiącu, prawdopodobnie również przyniesie ono wiele ciekawych projektów.