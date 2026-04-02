Oto Minecraft: „Herdcraft”. Mojang udostępniło coroczną aktualizację-żart

Mojang Studios tradycyjnie uczciło 1 kwietnia, udostępniając specjalny snapshot o nazwie Herdcraft. Choć to primaaprilisowy żart, aktualizacja jest w pełni grywalna i wprowadza mechanikę, o którą fani prosili od lat – tyle że w najbardziej absurdalnym wydaniu.
Minecraft – „Świat jest twoim ekwipunkiem”
Głównym założeniem Herdcraft jest całkowita likwidacja klasycznego menu ekwipunku. Zamiast przechowywać przedmioty w „kieszeniach” gracza, stają się one fizycznymi bytami w świecie gry. Każdy zebrany blok czy narzędzie staje się podążającym za nami stworkiem. Aby utrzymać swoje zasoby przy sobie, musimy używać smyczy, zupełnie jak przy wyprowadzaniu wilka czy krowy. Jako „zaklinacz ekwipunku” możemy wydawać polecenia swoim przedmiotom. Na filmie promującym widać, jak armia sztabek żelaza atakuje Smoka Kresu, podczas gdy gracz jedynie przygląda się starciu.
Gracze na Reddicie i YouTube z entuzjazmem przyjęli nową mechanikę, dostrzegając w niej potencjał wykraczający poza żart. Fani żartują, że Mojang w końcu dodał do gry przywoływacza, pozwalając na walkę za pomocą „ożywionego” ekwipunku – w grze od lat możemy znaleźć postać o nazwie Illusioner, jednak jest ona dostępna jedynie w trybie kreatywnym i jest pełna błędów. Wielu graczy ma nadzieję, że kod Herdcraft posłuży w przyszłości do wprowadzenia bardziej zaawansowanego sterowania zwierzętami (np. wilkami) lub stworzenia mobilnych skrzyń. Po mniejszych aktualizacjach, takich jak Tiny Takeover czy nadchodzący Chaos Cubed, społeczność liczy, że niektóre z tych „szalonych” pomysłów zostaną na stałe w głównym nurcie gry.
Niestety, historia primaaprilisowych snapshotów w Minecraft (jak choćby wymiar ziemniaczany z 2024 roku), że zazwyczaj pomysły z 1 kwietnia pozostają żartami.
