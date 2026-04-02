Oto Minecraft: „Herdcraft”. Mojang udostępniło coroczną aktualizację-żart

Mojang Studios tradycyjnie uczciło 1 kwietnia, udostępniając specjalny snapshot o nazwie Herdcraft. Choć to primaaprilisowy żart, aktualizacja jest w pełni grywalna i wprowadza mechanikę, o którą fani prosili od lat – tyle że w najbardziej absurdalnym wydaniu.

IGN

Minecraft – „Świat jest twoim ekwipunkiem”

Głównym założeniem Herdcraft jest całkowita likwidacja klasycznego menu ekwipunku. Zamiast przechowywać przedmioty w „kieszeniach” gracza, stają się one fizycznymi bytami w świecie gry. Każdy zebrany blok czy narzędzie staje się podążającym za nami stworkiem. Aby utrzymać swoje zasoby przy sobie, musimy używać smyczy, zupełnie jak przy wyprowadzaniu wilka czy krowy. Jako „zaklinacz ekwipunku” możemy wydawać polecenia swoim przedmiotom. Na filmie promującym widać, jak armia sztabek żelaza atakuje Smoka Kresu, podczas gdy gracz jedynie przygląda się starciu.