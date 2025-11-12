State of Play ujawnia Gran Turismo 7: Power Pack. Wracają 24-godzinne wyścigi i AI Sophy 3.0

Zapowiedziane na State of Play Gran Turismo 7: Power Pack przywróci 24-godzinne wyścigi, wprowadzi AI Sophy 3.0 i doda graczom 5 milionów kredytów.
Sony potwierdziło, że 4 grudnia 2025 roku na PlayStation 5 zadebiutuje płatne rozszerzenie Power Pack do Gran Turismo 7, dostępne w PlayStation Store jako dodatek DLC. Pakiet zaoferuje zupełnie nowy tryb gry skierowany do fanów motorsportu i wyścigowej symulacji na najwyższym poziomie.
PlayStation zapowiada spore DLC do Gran Turismo 7
Co zawiera Gran Turismo 7: Power Pack? Otóż 50 nowych wyścigów podzielonych na 20 unikalnych kategorii tematycznych, inspirowanych kulturą motoryzacyjną i wyścigową z całego świata. Do tego powrócą 24-godzinne wyścigi dla graczy poszukujących ekstremalnego testu wytrzymałości, umiejętności i cierpliwości. W grze pojawia się także kompletne weekendy wyścigowe zawierające trening, kwalifikacje i wyścig główny, wiernie oddając realne formaty zawodów.
DLC zapewni graczom także AI Sophy 3.0, czyli najnowszą wersję zaawansowanej sztucznej inteligencji, oferującą realistyczne, agresywne i dynamiczne pojedynki. Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup zestawu, otrzymają także 5 milionów kredytów na zakupy w grze.
W grze pojawi się także nowy tryb, który przygotowano z myślą o graczach oczekujących maksymalnego realizmu i wiernego odwzorowania prawdziwej rywalizacji torowej. Wyścigi tematyczne poprowadzą gracza przez różnorodne scenariusze, od lokalnych tradycji motorsportowych, po kultowe maratony wytrzymałościowe. Dzięki Sophy 3.0 rywalizacja ma być bardziej intensywna, wymagająca i nieprzewidywalna. Twórcy podkreślają, że Power Pack stawia na “czystą esencję motorsportu”, czyli precyzyjne kwalifikacje, walkę o każdy metr toru i nagrody płynące z perfekcyjnego przejazdu.
To jednak nie wszystko. W przyszłym miesiącu, bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy Gran Turismo 7, pojawi się aktualizacja SPEC III, która doda nowe samochody, trasy oraz funkcje. Szczegóły mają zostać ujawnione wkrótce.
