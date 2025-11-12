State of Play ujawnia Gran Turismo 7: Power Pack. Wracają 24-godzinne wyścigi i AI Sophy 3.0

Sony potwierdziło, że 4 grudnia 2025 roku na PlayStation 5 zadebiutuje płatne rozszerzenie Power Pack do Gran Turismo 7, dostępne w PlayStation Store jako dodatek DLC. Pakiet zaoferuje zupełnie nowy tryb gry skierowany do fanów motorsportu i wyścigowej symulacji na najwyższym poziomie.

PlayStation zapowiada spore DLC do Gran Turismo 7

Co zawiera Gran Turismo 7: Power Pack? Otóż 50 nowych wyścigów podzielonych na 20 unikalnych kategorii tematycznych, inspirowanych kulturą motoryzacyjną i wyścigową z całego świata. Do tego powrócą 24-godzinne wyścigi dla graczy poszukujących ekstremalnego testu wytrzymałości, umiejętności i cierpliwości. W grze pojawia się także kompletne weekendy wyścigowe zawierające trening, kwalifikacje i wyścig główny, wiernie oddając realne formaty zawodów.