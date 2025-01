Poznaliśmy kolejnego bohatera The Blood of Dawnwalker. Będzie to najmłodszy z wampirów

Podobnie jak wczoraj, w mediach społecznościowych The Blood of Dawnwalker pojawił się wpis przedstawiający kolejną postać z gry rozwijanej przez byłych deweloperów CD Projekt Red. Grupa składająca się między innymi z reżysera Wiedźmina 3, Konrada Tomaszkiewicza, postanowiła już jakiś czas temu założyć studio Rebel Wolves. W ostatnich dniach twórcy regularnie starają się rozszerzać uniwersum gry.

The Blood of Dawnwalker - opis następnej postaci

Na wcześniejszym materiałach z The Blood of Dawnwalker zobaczyliśmy grupę wampirów, która uratowała głównego bohatera RPG-a, czyli Coena. Do grona zaprezentowanych postaci należą między innymi ujawnieni wcześniej Brencis (przywódca), Bakir oraz zaprezentowany dzisiaj Ambrus. Jest on jednym z młodszych osobników w społeczności i charakteryzuje się blond włosami oraz błyszczącą zbroją. Na Twitterze/X mogliśmy przeczytać więcej informacji o postaci.

