Główny bohater The Blood of Dawnwalker będzie przeciwieństwem Geralta z serii Wiedźmin. Kolejne informacje o protagoniście

Wcześniej w tym miesiącu studio Rebel Wolves udostępniło pierwszy zwiastun swojej debiutanckiej produkcji. The Blood of Dawnwalker to RPG z otwartym światem, którego głównym bohaterem będzie wampir znany jako Coen. Już jakiś czas temu twórcy podzielili się pierwszymi informacjami na jego temat, a tym razem mogliśmy poznać kolejne cechy.

The Blood of Dawnwalker - czym będzie się wyróżniał nowy protagonista

Podczas ostatniej transmisji na żywo na platformie Twitch założyciel studia odpowiedzialnego za The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, podzielił się podejściem zespołu do stworzenia najważniejszej postaci w grze. Dowiedzieliśmy się, że Coen nie będzie potężnym “superbohaterem”, a w ciągu dnia jako człowiek będzie mógł być zabity przez każdego. Nie wyklucza to jednak możliwości odkrywania oraz używania czarnej magii.