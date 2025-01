Magia w The Blood of Dawnwalker będzie bardziej subtelna. Gra skupia się na okultyzmie

Jak wynika z FAQ na Discordzie The Blood of Dawnwalker (za pośrednictwem Mp1st ), gra skupia się na okultyzmie. Zamiast rzucać kulami ognia i błyskawicami, gracze będą musieli zgłębiać tajniki rytuałów, poszukiwać magicznych amuletów i reliktów oraz przywoływać istoty z innych wymiarów. Deweloperzy podkreślają, że magia w grze będzie rzadkością, a jej efekty będą subtelne.

Nasza magia jest mniej krzykliwa niż ta używana w czystych środowiskach fantasy i dość rzadka. Obraca się wokół okultyzmu – rytuałów, amuletów, relikwii i przywołań, a nie kul ognia czy błyskawic.

The Blood of Dawnwalker to gra z nieliniową fabułą, w której wybory gracza będą miały realny wpływ na przebieg historii i rozgrywkę. Studio opisuje grę jako „narracyjną piaskownicę”, w której gracze mają dużą swobodę w kształtowaniu losów bohatera i świata. Każda decyzja, a także jej brak, będzie miała swoje konsekwencje, tworząc unikalne doświadczenie dla każdego gracza.