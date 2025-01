Przywódca wampirów w The Blood of Dawnwalker ma ponad 1200 lat. Jego historia rozpoczęła się w Cesarstwie Rzymskim

Rebel Wolves przedstawiło historię Brencisa, lidera wampirów, którego mogliśmy poznać w pierwszym zwiastunie The Blood of Dawnwalker.

Studio Rebel Wolves w miniony poniedziałek zorganizowało transmisję na żywo, na której zaprezentowali oficjalny zwiastun swojej debiutanckiej gry The Blood of Dawnwalker. Na pokazie mogliśmy zobaczyć również fragmenty rozgrywki, a także poznaliśmy szczegóły fabuły, która rozgrywa się w 1347 roku. Data ta jest istotna dla jednej z najważniejszych postaci w grze, niejakiego Brencisa, przywódcy wampirów, którego szczegółowa historia została opublikowana przez deweloperów.

The Blood of Dawnwalker – historia przywódcy grupy wampirów Brencisa

Twórcy The Blood of Dawnwalker od paru dni przedstawiają sylwetki najważniejszych bohaterów swojego nadchodzącego RPG-a. Wcześniej mogliśmy bliżej poznać Coena, którym przyjdzie nam pokierować, a teraz skupiono się na Brencisie. Dowiadujemy się, że jego historia rozpoczęła się jeszcze w Cesarstwie Rzymskim, na ponad 1200 lat przed wydarzeniami z gry. Urodził się w szlacheckiej rodzinie i od początku był przeznaczony do wielkich rzeczy.