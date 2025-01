Tak wygląda kolejna postać z The Blood of Dawnwalker. Twórcy przedstawili nowe informacje o grze

Od czasu zapowiedzi The Blood of Dawnwalker polscy deweloperzy ujawnili już naprawdę sporo faktów o nowym RPG-u. Będzie to debiutancka produkcja Rebel Wolves, które zostało stworzone przez grupę deweloperów pracujących wcześniej w CD Projekt Red między innymi nad Wiedźminem 3. Wcześniej mieliśmy okazję poznać głównego o imieniu Coen - tym razem bliżej przedstawiono nam inną postać.

The Blood of Dawnwalker - Rebel Wolves dzieli się kolejnymi szczegółami

Podczas rozgrywki w The Blood of Dawnwalker spotkamy postać znaną jako Bakir. Ten człowiek spędził wcześniej kilka dekad podróżując przez Azję Środkową, lecz teraz pragnie on zostać zauważony przez większą grupę osób. Nie znamy jeszcze wielu szczegółów, lecz został on przemieniony, a jego celem będzie zabijanie innych. Twórcy prawdopodobnie znajdą interesujący sposób umieszczenia postaci w uniwersum z XIV wieku.