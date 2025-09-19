Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy kolejną postać w Sonic Racing: CrossWorlds. Do gry trafi Mega Man

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/19 13:30
Będzie to kolejna klasyczna postać Capcomu, która wzbogaci przepustkę sezonową.

Na kilka dni przed premierą Sonic Racing: CrossWorlds, której datę wyznaczono na 25 września 2025, w sieci pojawił się przeciek ujawniający szósty i zarazem finałowy dodatek DLC. Wszystko wskazuje na to, że do gry trafi Mega Man, czyli ikoniczna postać Capcomu. W czasie oczekiwania na premierę gry, polecamy zapoznać się z naszą recenzją tego tytułu.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Mega Man trafi do nowego Sonic Racing

Jeden z graczy, który zdobył fizyczną kopię gry na PlayStation 5 przed premierą, podzielił się na Reddicie zdjęciem ulotki dołączonej do pudełka. Widnieje na niej lista wszystkich planowanych DLC w ramach Season Passa.

Mega Man trafi do nowego Sonic Racing, Poznaliśmy kolejną postać w Sonic Racing: CrossWorlds. Do gry trafi Mega Man

Do tej pory SEGA oficjalnie potwierdziła następujące dodatki:

  • Minecraft (październik)
  • SpongeBob Kanciastoporty (listopad)
  • Pac-Man
  • Avatar Legends
  • Wojownicze Żółwie Ninja: Mutant Mayhem

Według ulotki zamieszczonej w pudełku z grą, finałowym DLC będzie właśnie Mega Man.

GramTV przedstawia:

Serwis The Sonic Stadium opublikował własny materiał wideo z rozpakowywania wersji pudełkowej, w którym również pokazano tę samą ulotkę. Na tylnej okładce gry zauważono też postać Nights, co zdaje się potwierdzać wcześniejsze zapowiedzi comiesięcznych darmowych crossoverów z markami SEGA. SEGA ujawniła już wcześniej, że w grze od premiery dostępna będzie Hatsune Miku, w październiku pojawi się Joker z Persony, a w listopadzie Ichiban Kasuga z Like a Dragon. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne ogłoszenie udziału Mega Mana i Nights w Sonic Racing: CrossWorlds jest już kwestią czasu.

Jeśli lubicie wyścigi kartów to warto się nowym Soniciem zainteresować, bowiem jest to gra niezwykle dynamiczna i zawiera sporo zawartości. Mario Kart już dawno nie miało tak mocnej konkurencji.

Sonic Racing: CrossWorlds zadebiutuje już 25 września na platformach PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/sonic-racing-crossworlds-final-dlc-racer-is-another-classic-video-game-character

Tagi:

News
wyścigi
bohaterowie
przeciek
wyciek
Sonic
PlayStation 5
PS5
postać
Mega Man
Sonic the Hedgehog
bohater
nowa zawartość
zawartość
wyścigi samochodowe
Sonic Racing: CrossWorlds
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

