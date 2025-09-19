Poznaliśmy kolejną postać w Sonic Racing: CrossWorlds. Do gry trafi Mega Man

Będzie to kolejna klasyczna postać Capcomu, która wzbogaci przepustkę sezonową.

Na kilka dni przed premierą Sonic Racing: CrossWorlds, której datę wyznaczono na 25 września 2025, w sieci pojawił się przeciek ujawniający szósty i zarazem finałowy dodatek DLC. Wszystko wskazuje na to, że do gry trafi Mega Man, czyli ikoniczna postać Capcomu. W czasie oczekiwania na premierę gry, polecamy zapoznać się z naszą recenzją tego tytułu. Mega Man trafi do nowego Sonic Racing Jeden z graczy, który zdobył fizyczną kopię gry na PlayStation 5 przed premierą, podzielił się na Reddicie zdjęciem ulotki dołączonej do pudełka. Widnieje na niej lista wszystkich planowanych DLC w ramach Season Passa.

Do tej pory SEGA oficjalnie potwierdziła następujące dodatki: Minecraft (październik)

SpongeBob Kanciastoporty (listopad)

Pac-Man

Avatar Legends

Wojownicze Żółwie Ninja: Mutant Mayhem Według ulotki zamieszczonej w pudełku z grą, finałowym DLC będzie właśnie Mega Man.

Serwis The Sonic Stadium opublikował własny materiał wideo z rozpakowywania wersji pudełkowej, w którym również pokazano tę samą ulotkę. Na tylnej okładce gry zauważono też postać Nights, co zdaje się potwierdzać wcześniejsze zapowiedzi comiesięcznych darmowych crossoverów z markami SEGA. SEGA ujawniła już wcześniej, że w grze od premiery dostępna będzie Hatsune Miku, w październiku pojawi się Joker z Persony, a w listopadzie Ichiban Kasuga z Like a Dragon. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne ogłoszenie udziału Mega Mana i Nights w Sonic Racing: CrossWorlds jest już kwestią czasu. Jeśli lubicie wyścigi kartów to warto się nowym Soniciem zainteresować, bowiem jest to gra niezwykle dynamiczna i zawiera sporo zawartości. Mario Kart już dawno nie miało tak mocnej konkurencji. Sonic Racing: CrossWorlds zadebiutuje już 25 września na platformach PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.