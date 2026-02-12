Promocja, chłopcze! God of War w cenie dużej pizzy

O serii God of War więcej mówi się ostatnio więcej w kontekście powstającego serialu. A przecież to gry były pierwsze.

Jeżeli więc ktoś z jakiegoś powodu ominął początek nordyckiej sagi, to pojawiła się idealna okazja by to zmienić. Wszystko w ramach Allegro Days.

God of War na PS4 za niewiele ponad 40 zł

W serwisie Allegro można bowiem kupić God of War w pudełkowym wydaniu PlayStation Hits. Wersję na konsolę PlayStation 4, w którą z powodzeniem możemy grać również na PlayStation 5, kupimy już za niewiele ponad 40 zł. Czyli za tyle, ile byśmy zapłacili w dużym mieście za dużą pizzę. Warto się jednak spieszyć, bo oferta ta jest limitowana i obowiązywać będzie jedynie do wyczerpania sztuk.