Promocja, chłopcze! God of War w cenie dużej pizzy

Jeżeli więc ktoś z jakiegoś powodu ominął początek nordyckiej sagi, to pojawiła się idealna okazja by to zmienić. Wszystko w ramach Allegro Days.
God of War na PS4 za niewiele ponad 40 zł
W serwisie Allegro można bowiem kupić God of War w pudełkowym wydaniu PlayStation Hits. Wersję na konsolę PlayStation 4, w którą z powodzeniem możemy grać również na PlayStation 5, kupimy już za niewiele ponad 40 zł. Czyli za tyle, ile byśmy zapłacili w dużym mieście za dużą pizzę. Warto się jednak spieszyć, bo oferta ta jest limitowana i obowiązywać będzie jedynie do wyczerpania sztuk.
- God of War: PlayStation Hits (PS4) – 40,96 zł
Narodziny półboga.
Kratos powraca w nowym rozdziale serii stworzonej przez Sony Santa Monica, dostępnym wyłącznie na PlayStation 4.
Gdy Kratos wywarł już swą zemstę na bogach Olimpu, zamieszkał w świecie norweskich bóstw i potworów.
W tym okrutnym świecie, który nie zna przebaczenia, będzie musiał walczyć o przetrwanie i nie tylko nauczyć swego syna, jak to robić, ale także uchronić go przed popełnieniem błędów Ducha Sparty.
Ta nowa odsłona serii God of War posiada wszystkie jej cechy charakterystyczne: brutalną walkę, niesamowite starcia z bossami i olbrzymi rozmach – i łączy je z nową formą narracji, która opisuje świat Kratosa.
Śmiała nowa opowieść
Kratos, mentor i obrońca swojego syna starającego się zyskać jego szacunek, musi się zmierzyć z niespodziewaną okazją, by okiełznać wściekłość, która od dawna go przepełnia. Kwestionuje mroczne dziedzictwo, jakie przekazał potomkowi, i liczy na to, że uda mu się odkupić błędy – i potworności – swojego dawnego życia.
Mroczniejszy świat
Odważ się wyruszyć do niedostępnych lasów, gór i krain znanych z nordyckich podań i przygotuj się do próby przetrwania na zupełnie nowych ziemiach zamieszkałych przez niebezpieczne stworzenia, potwory i potężnych bogów.
Zaciekła, brutalna walka
Dzięki kamerze zawieszonej tuż nad ramieniem postaci walka jest jeszcze bardziej bezpośrednia, dynamiczna i bezlitosna. Potężny magiczny topór Kratosa to śmiercionośna broń, a zarazem wszechstronne narzędzie eksploracji. Cały czas miej się na baczności.
