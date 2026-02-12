Zaloguj się lub Zarejestruj

Promocja, chłopcze! God of War w cenie dużej pizzy

Maciej Petryszyn
2026/02/12 18:15
O serii God of War więcej mówi się ostatnio więcej w kontekście powstającego serialu. A przecież to gry były pierwsze.

Jeżeli więc ktoś z jakiegoś powodu ominął początek nordyckiej sagi, to pojawiła się idealna okazja by to zmienić. Wszystko w ramach Allegro Days.

God of War
God of War

God of War na PS4 za niewiele ponad 40 zł

W serwisie Allegro można bowiem kupić God of War w pudełkowym wydaniu PlayStation Hits. Wersję na konsolę PlayStation 4, w którą z powodzeniem możemy grać również na PlayStation 5, kupimy już za niewiele ponad 40 zł. Czyli za tyle, ile byśmy zapłacili w dużym mieście za dużą pizzę. Warto się jednak spieszyć, bo oferta ta jest limitowana i obowiązywać będzie jedynie do wyczerpania sztuk.

Narodziny półboga.

Kratos powraca w nowym rozdziale serii stworzonej przez Sony Santa Monica, dostępnym wyłącznie na PlayStation 4.

Gdy Kratos wywarł już swą zemstę na bogach Olimpu, zamieszkał w świecie norweskich bóstw i potworów.

W tym okrutnym świecie, który nie zna przebaczenia, będzie musiał walczyć o przetrwanie i nie tylko nauczyć swego syna, jak to robić, ale także uchronić go przed popełnieniem błędów Ducha Sparty.

Ta nowa odsłona serii God of War posiada wszystkie jej cechy charakterystyczne: brutalną walkę, niesamowite starcia z bossami i olbrzymi rozmach – i łączy je z nową formą narracji, która opisuje świat Kratosa.

Śmiała nowa opowieść

Kratos, mentor i obrońca swojego syna starającego się zyskać jego szacunek, musi się zmierzyć z niespodziewaną okazją, by okiełznać wściekłość, która od dawna go przepełnia. Kwestionuje mroczne dziedzictwo, jakie przekazał potomkowi, i liczy na to, że uda mu się odkupić błędy – i potworności – swojego dawnego życia.

Mroczniejszy świat

Odważ się wyruszyć do niedostępnych lasów, gór i krain znanych z nordyckich podań i przygotuj się do próby przetrwania na zupełnie nowych ziemiach zamieszkałych przez niebezpieczne stworzenia, potwory i potężnych bogów.

Zaciekła, brutalna walka

Dzięki kamerze zawieszonej tuż nad ramieniem postaci walka jest jeszcze bardziej bezpośrednia, dynamiczna i bezlitosna. Potężny magiczny topór Kratosa to śmiercionośna broń, a zarazem wszechstronne narzędzie eksploracji. Cały czas miej się na baczności.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

