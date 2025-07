Poznajcie Vex, jedną z postaci Borderlands 4. Oto co potrafi

Studio Gearbox ujawniło kolejne szczegóły dotyczące jednej z głównych postaci w Borderlands 4. Mowa o Vex – tajemniczej, obdarzonej nadprzyrodzonymi zdolnościami bohaterce, która łączy cechy czarodziejki i dowódczyni armii duchów.

Poznajcie umiejętności Vex z Borderland 4

Vex należy do elitarnej grupy postaci znanych jako Syreny. W świecie Borderlands oznacza to dostęp do potężnych, niemal magicznych umiejętności. Vex jednak wyróżnia się spośród innych Syren – jej styl walki przypomina raczej nekromantkę, czyli postać potrafiącą przywoływać i kontrolować upiornych towarzyszy.