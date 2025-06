Borderlands 4 tylko w pełnej cenie. Randy Pitchford obiecuje, że miną lata, zanim gra doczeka się promocji

Randy Pitchford znów zabrał głos w sprawie ceny Borderlands 4, ale tym razem raczej obędzie się bez kontrowersji. Jeszcze w maju szef Gearbox wywołał niemałą aferę, spekulując o cenie gry i „prawdziwych fanach”, którzy i tak znajdą sposób, aby kupić nową część serii, nawet jeżeli cena będzie niesamowicie wysoka. Tym razem Pitchford w serwisie X stwierdził, że gracze nie powinni oczekiwać szybkiej promocji na Borderlands 4 po premierze gry, czy tym bardziej pojawienia się produkcji w usługach subskrypcyjnych, takich ja Game Pass, czy PlayStation Plus. Szef Gearbox zapowiada, że przez kilka pierwszych lat po debiucie gry fani będą musieli kupić Borderlands 4 w pełnej cenie.

Borderlands 4 – minie wiele lat zanim gra zostanie przeceniona

Obecnie Borderlands 3 dostępne jest w Steam Summer Sale 2025 z 95% zniżką, co obniża cenę z 259,90 zł do zaledwie 12,99 zł. Pitchford odniósł się do tej przeceny, ale podkreślił, że podobna okazja w przypadku nowej odsłony serii to odległa przyszłość.