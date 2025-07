Ranczo powraca! Kultowy polski serial otrzyma nowe odcinki po niemal dekadzie

Zaznaczymy dyskretnie obecność Pawła, bo on i tak w Ranczu będzie zawsze – powiedział Adamczyk w rozmowie z Faktem, odnosząc się do postaci Pawła Królikowskiego, który zmarł w 2020 roku.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla twórców było uhonorowanie zmarłych członków obsady, takich jak Królikowski, Franciszek Pieczka, Leon Niemczyk czy Jeff Butcher. Pomimo możliwości technicznych związanych z użyciem sztucznej inteligencji, Adamczyk podchodzi do tej idei z dużą rezerwą.

Mam bardzo dużo wątpliwości etycznych związanych z powoływaniem do życia ekranowego aktorów, którzy od nas odeszli. Jeżeli dany artysta wyraziłby za życia pisemną zgodę, to jego decyzja i nic nikomu do tego. 10 sezonów Rancza to ponad 700 dni zdjęciowych. Wiele z tych dni spędziłem z Pawłem, Panem Frankiem, Panem Leonem, Panem Tadkiem, Jeffem… Czułbym się nie w porządku – tłumaczy reżyser.