Arkadiusz Jakubik jako Jacek Kuroń, słynny polski polityk. Zobacz pierwsze zdjęcia

Choć tytuł może sugerować klasyczną biografię, reżyser podkreśla, że film skupia się na życiu osobistym Kuroniów – w szczególności na okresie stanu wojennego, gdy Jacek był internowany, a jego żona Grażyna zmagała się z chorobą. „To opowieść o miłości – do drugiego człowieka i do idei” – zaznacza Domalewski. Producent filmu, Robert Kijak, zaznacza, że projekt powstaje przy pełnym wsparciu rodziny Kuroniów.
Arkadiusz Jakubik, znany z występów w filmach Wojciecha Smarzowskiego, wciela się w Jacka Kuronia. Jak przyznaje w wywiadach – nie próbuje kopiować jego charakterystycznych cech, lecz stawia na autentyczne emocje. „Nie chodzi o pomnik, tylko o człowieka z krwi i kości. Dla mnie Kuroń to bohater moich czasów i autorytet, ale w filmie chcę pokazać jego codzienność i słabości” – mówi aktor, dodając “wszedłem w buty Kuronia, ale uszyte na mój rozmiar”.
GramTV przedstawia:
Grażynę Kuroń, nazywaną przez bliskich „Gajką”, zagra Magdalena Popławska. Aktorka podkreśla, że bez niej historia Kuronia wyglądałaby inaczej: „Kobiety tamtych lat często pozostawały w cieniu, ale to one trzymały rodziny, wysyłały paczki do więzień, walczyły o normalność. Gajka była kluczowa”.
Przypomnijmy, Jacek Kuroń jest dla historii polskiej przemiany ustrojowej postacią niebagatelną. Zapisał się w historii jako jeden z liderów opozycji demokratycznej, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, doradca Lecha Wałęsy, a po 1989 roku pierwszy minister pracy w III RP. Zmarł w 2004 roku. Premiera filmu o jego życiu i relacji z żoną zapowiedziana jest na rok 2026.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!