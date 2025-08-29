Arkadiusz Jakubik jako Jacek Kuroń, słynny polski polityk. Zobacz pierwsze zdjęcia

“Wszedłem w buty Kuronia, ale uszyte na mój rozmiar”.

Powstaje film o Jacku Kuroniu i jego żonie, o czym informowaliśmy już wcześniej. Trwają zdjęcia do produkcji pt. Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Reżyserem filmu jest Piotr Domalewski (Cicha noc, Hiacynt). Do sieci trafiły pierwsze fotografie, na których możemy zobaczyć odtwórców głównych ról – Arkadiusza Jakubika oraz Magdalenę Popławską. Informacje udostępnił dystrybutor filmu, Next Film. NEXT FILM/fot. Anna Włoch Jakubik jako Kuroń na pierwszym zdjęciu Choć tytuł może sugerować klasyczną biografię, reżyser podkreśla, że film skupia się na życiu osobistym Kuroniów – w szczególności na okresie stanu wojennego, gdy Jacek był internowany, a jego żona Grażyna zmagała się z chorobą. „To opowieść o miłości – do drugiego człowieka i do idei” – zaznacza Domalewski. Producent filmu, Robert Kijak, zaznacza, że projekt powstaje przy pełnym wsparciu rodziny Kuroniów.

Arkadiusz Jakubik, znany z występów w filmach Wojciecha Smarzowskiego, wciela się w Jacka Kuronia. Jak przyznaje w wywiadach – nie próbuje kopiować jego charakterystycznych cech, lecz stawia na autentyczne emocje. „Nie chodzi o pomnik, tylko o człowieka z krwi i kości. Dla mnie Kuroń to bohater moich czasów i autorytet, ale w filmie chcę pokazać jego codzienność i słabości” – mówi aktor, dodając “wszedłem w buty Kuronia, ale uszyte na mój rozmiar”.

Grażynę Kuroń, nazywaną przez bliskich „Gajką”, zagra Magdalena Popławska. Aktorka podkreśla, że bez niej historia Kuronia wyglądałaby inaczej: „Kobiety tamtych lat często pozostawały w cieniu, ale to one trzymały rodziny, wysyłały paczki do więzień, walczyły o normalność. Gajka była kluczowa”. Przypomnijmy, Jacek Kuroń jest dla historii polskiej przemiany ustrojowej postacią niebagatelną. Zapisał się w historii jako jeden z liderów opozycji demokratycznej, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, doradca Lecha Wałęsy, a po 1989 roku pierwszy minister pracy w III RP. Zmarł w 2004 roku. Premiera filmu o jego życiu i relacji z żoną zapowiedziana jest na rok 2026. NEXT FILM/fot. Anna Włoch Agencja wyborcza.pl

