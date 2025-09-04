Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje sequel Batman Arkham Shadow VR. Aktor wcielający się w komisarza Gordona potwierdza prace nad grą

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/04 21:00
Wygląda na to, że Batman Arkham Shadow się przyjęło, bowiem studio Oculus postanowiło stworzyć kontynuację.

Wydany w ubiegłym roku Batman Arkham Shadow od studia Camouflaj i Oculus Studios był pierwszą próbą przeniesienia mrocznego uniwersum Arkham do świata wirtualnej rzeczywistości. Teraz okazuje się, że nie był to jednorazowy eksperyment i możemy spodziewać się kontynuacji.

Batman Arkham Shadow VR
Batman Arkham Shadow VR

Trwają prace nad kontynuacją Batman Arkham Shadow VR

Podczas wywiadu dla portalu Culture Combine, zauważonego przez redakcję UploadVR, aktor Mark Rolston, który w Arkham Shadow użyczył głosu oraz wizerunku komisarzowi Jamesowi Gordonowi, przypadkiem zdradził, że prace nad sequelem już się rozpoczęły. Porównując swoje doświadczenia z różnych produkcji, Rolston powiedział:

W grze Blade Runner byłem tylko głosem, ale w Spider-Manie robię pełny motion capture, dubbing i wszystko. To samo dotyczy gry Batman Arkham Shadow VR. Zaraz zaczynamy kolejną część. Gram komisarza Gordona.

GramTV przedstawia:

Choć oficjalna zapowiedź ze strony Camouflaj czy Meta jeszcze nie padła, słowa aktora stanowią pierwsze wiarygodne potwierdzenie, że Arkham Shadow doczeka się sequela. To z pewnością dobra wiadomość dla fanów gry, która zebrała przyzwoite recenzje i udowodniła, że VR może być ciekawą przestrzenią dla uniwersum Mrocznego Rycerza.

Batman Arkham Shadow VR zadebiutował w 2023 roku jako produkcja ekskluzywna dla gogli Meta Quest 3, oferując graczom intensywne starcia, sekwencje detektywistyczne i charakterystyczny mroczny klimat Gotham. Na razie nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie sequel ani czy pozostanie ekskluzywny dla platformy Meta. Fakt, że projekt jest już w przygotowaniu sugeruje jednak, że DC i Warner Bros. widzą przyszłość marki również w VR, co może oznaczać, że Batman w wirtualnej rzeczywistości stanie się nowym, regularnym kierunkiem rozwoju dla serii.

Źródło:https://www.eurogamer.net/batman-arkham-shadow-vr-sequel-in-the-works-actor-confirms

