Powstaje sequel Batman Arkham Shadow VR. Aktor wcielający się w komisarza Gordona potwierdza prace nad grą

Wygląda na to, że Batman Arkham Shadow się przyjęło, bowiem studio Oculus postanowiło stworzyć kontynuację.

Wydany w ubiegłym roku Batman Arkham Shadow od studia Camouflaj i Oculus Studios był pierwszą próbą przeniesienia mrocznego uniwersum Arkham do świata wirtualnej rzeczywistości. Teraz okazuje się, że nie był to jednorazowy eksperyment i możemy spodziewać się kontynuacji.

Trwają prace nad kontynuacją Batman Arkham Shadow VR

Podczas wywiadu dla portalu Culture Combine, zauważonego przez redakcję UploadVR, aktor Mark Rolston, który w Arkham Shadow użyczył głosu oraz wizerunku komisarzowi Jamesowi Gordonowi, przypadkiem zdradził, że prace nad sequelem już się rozpoczęły. Porównując swoje doświadczenia z różnych produkcji, Rolston powiedział: