Powstaje sequel Batman Arkham Shadow VR. Aktor wcielający się w komisarza Gordona potwierdza prace nad grą

Wygląda na to, że Batman Arkham Shadow się przyjęło, bowiem studio Oculus postanowiło stworzyć kontynuację.
Wydany w ubiegłym roku Batman Arkham Shadow od studia Camouflaj i Oculus Studios był pierwszą próbą przeniesienia mrocznego uniwersum Arkham do świata wirtualnej rzeczywistości. Teraz okazuje się, że nie był to jednorazowy eksperyment i możemy spodziewać się kontynuacji.
Trwają prace nad kontynuacją Batman Arkham Shadow VR
Podczas wywiadu dla portalu Culture Combine, zauważonego przez redakcję UploadVR, aktor Mark Rolston, który w Arkham Shadow użyczył głosu oraz wizerunku komisarzowi Jamesowi Gordonowi, przypadkiem zdradził, że prace nad sequelem już się rozpoczęły. Porównując swoje doświadczenia z różnych produkcji, Rolston powiedział:
W grze Blade Runner byłem tylko głosem, ale w Spider-Manie robię pełny motion capture, dubbing i wszystko. To samo dotyczy gry Batman Arkham Shadow VR. Zaraz zaczynamy kolejną część. Gram komisarza Gordona.
GramTV przedstawia:
Choć oficjalna zapowiedź ze strony Camouflaj czy Meta jeszcze nie padła, słowa aktora stanowią pierwsze wiarygodne potwierdzenie, że Arkham Shadow doczeka się sequela. To z pewnością dobra wiadomość dla fanów gry, która zebrała przyzwoite recenzje i udowodniła, że VR może być ciekawą przestrzenią dla uniwersum Mrocznego Rycerza.
Batman Arkham Shadow VR zadebiutował w 2023 roku jako produkcja ekskluzywna dla gogli Meta Quest 3, oferując graczom intensywne starcia, sekwencje detektywistyczne i charakterystyczny mroczny klimat Gotham. Na razie nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie sequel ani czy pozostanie ekskluzywny dla platformy Meta. Fakt, że projekt jest już w przygotowaniu sugeruje jednak, że DC i Warner Bros. widzą przyszłość marki również w VR, co może oznaczać, że Batman w wirtualnej rzeczywistości stanie się nowym, regularnym kierunkiem rozwoju dla serii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!