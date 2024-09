Powstaje ponad 40 filmowych i serialowych ekranizacji gier. Lista wszystkich z nich

Każda era dobiega końca i wydaje się, że nadchodzi zmierzch kina superbohaterskiego. Filmy o „peleryniarzach” nie znikną całkowicie z repertuarów kin i nadal będą powstawać nowe produkcje od Marvela, Sony Pictures, czy ze startującego w tym roku uniwersum DC Studios. Ale wiele wskazuje na to, że kino superbohaterskie będzie musiało pogodzić się, że nadchodzi czas ekranizacji gier. Obecnie zapowiedzianych jest ponad 40 tytułów, które przeniosą popularnych bohaterów, historie i światy znane z konsol i komputerów na duży i mały ekran.

Lista 40 ekranizacji gier

Serwis Culture Crave przygotował infografikę zawierającą zapowiedziane już filmowe i serialowe adaptacje gier. Nie brakuje więc dopiero co ogłoszonego filmu The Sims, a także nadchodzącej kinowej adaptacji Minecrafta, która niedawno otrzymała pierwszy zwiastun. W przygotowaniu są także drugie sezony The Last of Us, Arcane oraz Fallouta.