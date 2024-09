Minecraft w pierwszym zwiastunie. Szykuje się wielki hit, czy kit?

Minecraft zmierza na duży ekran. W erze licznych ekranizacji gier, filmowa adaptacja gry Mojang raczej nikogo nie zaskoczy. W końcu codziennie w Minecrafta grają miliony graczy na całym świecie na najróżniejszych platformach, którzy mogą być potencjalnymi widzami również kinowej produkcji. Do premiery filmu pozostało jeszcze sporo czasu, ale już teraz Warner Bros. postanowiło rozpocząć promocję, zaczynając od trailera i plakatu. Możemy na nich zobaczyć kwadratowy świat z żywymi aktorami, wśród których znajduje się m.in. Jason Momoa oraz Jack Black. Zwiastun Minecrafta zobaczycie poniżej.

Minecraft – pierwszy zwiastun i plakat

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga w tworzeniu, ale jest niezbędna do przetrwania! Czterech odmieńców – Garrett „The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie i Dawn – zmagają się ze zwykłymi problemami życia codziennego, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która kwitnie dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem. Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i swoimi charakterystycznymi cechami, które czynią każdego z nich wyjątkowo kreatywnymi. W końcu odkryją, że te same umiejętności mogą wykorzystać w prawdziwym świecie.