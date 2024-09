Sims 5 będzie rewolucyjne w stosunku do serii. EA zapowiada także film

EA zapowiedziało nową strategię rozwoju dla The Sims.

Nowa gra The Sims, jak zapowiadają twórcy, ma wyjść poza tradycyjny model serii, opierający się na kolejnych, odseparowanych od siebie częściach gry. Zamiast bezpośredniego zastępstwa dla The Sims 4 – czyli potencjalnego The Sims 5 – EA chce umożliwić graczom przenoszenie postępów pomiędzy tytułami i stworzenie ciągłego doświadczenia. Taki ruch ma na celu uniknięcie zaczynania gry z czystym kontem w kolejnych odsłonach.

EA zapowiada, że The Sims 5 będzie rewolucyjne

Dyrektor generalna serii, Kate Gorman, w rozmowie z Variety podkreśliła, że nie chodzi już o zastępowanie poprzednich produktów. „Można o tym myśleć w ten sposób, że historycznie seria The Sims zaczęła się od Sims 1, a następnie Sims 2, 3 i 4. I były postrzegane jako zamienniki poprzednich produktów” – powiedziała Gorman. Nowa koncepcja polega na rozwijaniu uniwersum gry bez konieczności resetowania postępów graczy. Dzięki temu przyszłe odsłony będą budować na wcześniejszych osiągnięciach, a gracze będą mogli kontynuować przygody swoich rodzin i postaci.