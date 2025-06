Powstaje nowy Drakula od znanego reżysera. Pierwszy zwiastun widowiska

Niektórzy zauważają, że film Bessona może mieć trudności z wybiciem się na tle ostatnich adaptacji, w tym nadchodzącego Nosferatu Roberta Eggersa. Sam reżyser pozostaje jednak wierny swojemu podejściu do kina gatunkowego.

Nie kręcę filmów, by konkurować z innymi wersjami, tylko by opowiedzieć własną historię. Dla mnie to przede wszystkim opowieść o obsesji i samotności, która przetrwała stulecia – podkreślił Besson.