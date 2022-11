Powstaje gra Mutant Year Zero z pięknymi figurkami

Zone Wars - Mutant: Year Zero – tak nazywa się projekt, który niedawno wystartował ze zbiórką na Kickstarterze. Będzie to gra planszowa w stylu bitewniaków, bazująca na dokonaniach innych produkcji z tego postapokaliptycznego uniwersum. Twórcy obiecują szybkie, zabawne starcia, a wszystko w akompaniamencie cudownych figurek, przedstawiających najróżniejsze kreatury.

Bitewniak Mutant: Year Zero

Na wstępie zachęcamy Was do zapoznania się ze stroną zbiórki, znajdziecie tam sporo szczegółów na temat gry oraz skład poszczególnych edycji. Warto zaznaczyć, że podstawowa wersja Zone Wars – Mutant: Year Zero ma być tytułem przeznaczonym dla dwóch graczy. Twórcy jednak opracowali już rozszerzenie pozwalające na zabawę czterem osobom i taki tryb rozgrywki rekomendują.



Zasady Zone Wars – Mutant: Year Zero mają być bardzo łatwe do przyswojenia, a sama rozgrywka opierać się będzie na szybkich starciach. Główne mechaniki bazują na rzutach 6-ściennymi kostkami. Twórcy obiecują też ciekawe i wyciągające scenariusze, których zdaniem będzie urozmaicenie zabawy.



Jeśli chcecie bliżej poznać uniwersum Mutant: Year Zero, to zachęcamy do zapoznania się z recenzją gry wydanej w 2018 roku. Produkcja autorstwa The Bearded Ladies okazała się niezwykle udanym tytułem, który sprostał oczekiwaniom fanów fabularnego pierwowzoru.