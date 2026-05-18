Prawie jak Titanfall 3. Powstaje duchowy następca FPS-a z mechami

W Empulse znajdują się oczywiście mechy, które rozrzucone będą po całej mapie, a które podobno bardzo przypominają te znane z Titanfalla. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy różne maszyny będą wyposażone w różne umiejętności, czy też wszystkie korzystać będą z tego samego działka obrotowego, tarczy ochronnej i wyrzutni rakiet. Dodatkowo gracz korzystać będzie mógł z linki z hakiem, biegać po ścianach czy też używać platform przyspieszających. Wygląda zatem na to, że deweloperzy postawią tutaj na dynamizm, co raz jeszcze jest ukłonem w stronę cyklu Respawn Entertainment.

Data premiery projektu Empulse pozostaje nieznana. Ci, którzy widzieli materiały z gry, zapewniają jednak, że warto śledzić ten tytuł, bo już na etapie pre-alpha wygląda on obiecująco. Pytanie tylko, co 1047 Games zrobi z tym dalej i czy marzenia graczy o Titanfall 3 zostaną wreszcie spełnione za sprawą nieposiadającej jeszcze oficjalnej nazwy produkcji?