Prawie jak Titanfall 3. Powstaje duchowy następca FPS-a z mechami

O sprawie informuje Insider Gaming. Redakcja rzuciła okiem na nową produkcję studia 1047 Games.
Empulse duchowym spadkobiercą Titanfalla?
Amerykańskie studio dotychczas kojarzone było głównie ze Splitgate. Tytuł ten łączył pomysły z serii Halo i Portal, odnosząc przy tym spory sukces – dość powiedzieć, że w najlepszym momencie gra potrafiła na Steamie przyciągnąć blisko 68 tysięcy graczy. Teraz wygląda na to, że deweloperzy podążyli w nieco innym kierunku, a efektem tego ma być projekt pod kodową nazwą Empulse. Redakcja Insider Gaming otrzymała od samego studia materiały z wersji pre-alpha i trybu Team Deathmatch, z których wynika, iż mamy do czynienia z czymś, co wydaje się poniekąd spełnieniem marzeń osieroconych dekadę temu fanów Titanfalla.
