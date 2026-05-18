Prawie jak Titanfall 3. Powstaje duchowy następca FPS-a z mechami

Maciej Petryszyn
2026/05/18 18:00
Na Titanfall 3 raczej nie mamy co czekać, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Na szczęście na horyzoncie jest gra, która wydaje się duchowym następcą tej serii.

O sprawie informuje Insider Gaming. Redakcja rzuciła okiem na nową produkcję studia 1047 Games.

Titanfall 2
Empulse duchowym spadkobiercą Titanfalla?

Amerykańskie studio dotychczas kojarzone było głównie ze Splitgate. Tytuł ten łączył pomysły z serii Halo i Portal, odnosząc przy tym spory sukces – dość powiedzieć, że w najlepszym momencie gra potrafiła na Steamie przyciągnąć blisko 68 tysięcy graczy. Teraz wygląda na to, że deweloperzy podążyli w nieco innym kierunku, a efektem tego ma być projekt pod kodową nazwą Empulse. Redakcja Insider Gaming otrzymała od samego studia materiały z wersji pre-alpha i trybu Team Deathmatch, z których wynika, iż mamy do czynienia z czymś, co wydaje się poniekąd spełnieniem marzeń osieroconych dekadę temu fanów Titanfalla.

W Empulse znajdują się oczywiście mechy, które rozrzucone będą po całej mapie, a które podobno bardzo przypominają te znane z Titanfalla. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy różne maszyny będą wyposażone w różne umiejętności, czy też wszystkie korzystać będą z tego samego działka obrotowego, tarczy ochronnej i wyrzutni rakiet. Dodatkowo gracz korzystać będzie mógł z linki z hakiem, biegać po ścianach czy też używać platform przyspieszających. Wygląda zatem na to, że deweloperzy postawią tutaj na dynamizm, co raz jeszcze jest ukłonem w stronę cyklu Respawn Entertainment.

Data premiery projektu Empulse pozostaje nieznana. Ci, którzy widzieli materiały z gry, zapewniają jednak, że warto śledzić ten tytuł, bo już na etapie pre-alpha wygląda on obiecująco. Pytanie tylko, co 1047 Games zrobi z tym dalej i czy marzenia graczy o Titanfall 3 zostaną wreszcie spełnione za sprawą nieposiadającej jeszcze oficjalnej nazwy produkcji?

Źródło:https://insider-gaming.com/1047-games-titanfall-empulse/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

