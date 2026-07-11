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Nowości na Xbox i PC. Aż cztery premiery w Game Pass i coś dla fanów Cthulhu

Mikołaj Ciesielski
2026/07/11 18:00
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Na użytkowników platform Microsoftu czeka kilka ciekawych tytułów.

The Mound: Omen of Cthulhu
The Mound: Omen of Cthulhu

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. W nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 43 nowymi produkcjami. Jedną z najważniejszych pozycji na liście wydaje się The Mound: Omen of Cthulhu.

Zgodnie z zapowiedziami kooperacyjna gra akcji inspirowana twórczością H.P. Lovecrafta zadebiutuje na rynku już 15 lipca 2026 roku. W przyszłym tygodniu na brak nowości nie będą mogli narzekać również abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. W ręce subskrybentów wspomnianych usług trafią bowiem aż cztery premierowe produkcje w postaci Ascend to Zero, Fogpiercer, Denshattack! oraz MAVRIX by Matt Jones.

GramTV przedstawia:

Warto wspomnieć również o Beholder: Conductor, które już 13 lipca 2026 roku zadebiutuje na konsolach Xbox Series X/S. Ciekawie zapowiada się również Moss: The Forgotten Relic, które łączy Moss i Moss: Book II w jedną całość. Pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie natomiast poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (13-17 lipca 2026)

  • 13 lipca – Ascend to ZERO (Game Pass / XBOX Play Anywhere)
  • 13 lipca – Beholder: Conductor (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 13 lipca – Forensics: Crime Scene Detective (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 13 lipca – Forest of Deceit (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)
  • 14 lipca – Amazing Weekend Search and Relax Collector’s Edition
  • 14 lipca – Grandpa and Me vs the Numbers (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 14 lipca – I Love Finding Pups Collector’s Edition
  • 14 lipca – The Crimson Maid *Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)
  • 15 lipca – Cozy Grove: Camp Spirit (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 15 lipca – Dark Town Secrets: Lost Lulu Collector’s Edition
  • 15 lipca – Denshattack! (Game Pass / Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)
  • 15 lipca – Incremental Epic Hero 2 (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)
  • 15 lipca – Magnetail (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 15 lipca – Mayor May Knott
  • 15 lipca – Nom Nom: Cozy Forest Café (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)
  • 15 lipca – ShapeHero Factory
  • 15 lipca – Sweet Home: Look and Find Collector’s Edition
  • 15 lipca – The Mound: Omen of Cthulhu (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 15 lipca – War Robots
  • 16 lipca – 70s-style Robot Anime Geppy X (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 16 lipca – Biomechanical Toy (QUByte Classics) (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 16 lipca – Dual Bunnies (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 16 lipca – Farlands (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 16 lipca – Feudal Baron: King’s Land (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 16 lipca – Jack in Space (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 16 lipca – K-pop Idol Stories: Road to Debut (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)
  • 16 lipca – Looking for Fael (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 16 lipca – MAVRIX by Matt Jones - Game Preview (Game Pass / Optimized for XBOX Series X|S)
  • 16 lipca – Moss: The Forgotten Relic (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 16 lipca – Project 7: Escape Room
  • 16 lipca – Secrets of Velendar Castle – Escape Room (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)
  • 16 lipca – Sir, You Are Being Hunted
  • 17 lipca – Cat in the Box
  • 17 lipca – FixForce (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)
  • 17 lipca – Fogpiercer (Game Pass)
  • 17 lipca – Golfish
  • 17 lipca – Split Crystal (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 17 lipca – Streetdog BMX (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery)
  • 17 lipca – Sunny Summer Splash (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 17 lipca – Super Dev Quest (Optimized for XBOX Series X|S)
  • 17 lipca – Ultra Pixel Survive 2 (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 17 lipca – Wrap House Simulator (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)
  • 17 lipca – Wreck Runners (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/07/10/next-week-on-xbox-new-games-for-july-13-to-17/

Tagi:

News
PC
premiery tygodnia
Xbox Series X
Xbox Series S
lista premier
Game Pass
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112