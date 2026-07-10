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Once Human trafi wkrótce na PS5 i Xbox Series X/S. Mamy datę premiery wersji konsolowej

Mikołaj Ciesielski
2026/07/10 19:00
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Użytkownicy konsol Sony i Microsoftu w końcu będą mogli zagrać w postapokaliptyczny survival od Starry Studio.

Nieco poand rok temu zapowiedziano, że Once Human zadebiutuje w 2026 roku na konsolach. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak konkretów. Na szczęście – jak się okazuje – cierpliwość użytkowników sprzętów Sony i Microsoftu zostanie wkrótce wynagrodzona, ponieważ na premierę produkcji Starry Studio na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Once Human
Once Human

Premiera konsolowej wersji Once Human już w sierpniu

Zgodnie z przekazanymi informacjami Once Human zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 25 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze Starry Studio opublikowali również zwiastun potwierdzający sierpniową premierę konsolowej wersji wspomnianej produkcji. Jeśli jesteście zainteresowani, to rzeczony trailer znajduje się na dole wiadomości.

Wejdź do nadprzyrodzonego świata przetrwania, w którym rzeczywistość legła w gruzach. Jako Meta-Human przemierzaj rozległy, zarażony Stardust otwarty świat pełen niemożliwych stworzeń, niebezpiecznych dzikich ostępów i tajemnic pogrzebanych pod apokalipsą. Zbieraj surowce, buduj swoje terytorium i przetrwaj razem z przyjaciółmi w świecie, w którym każde odkrycie może zmienić twój sposób gry – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Once Human dystrybuowane jest w modelu free-to-play. Gra zadebiutowała na rynku 9 lipca 2024 roku. Obecnie produkcja Starry Studio dostępna jest na komputerach osobistych oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/07/once-human-for-ps5-xbox-series-launches-august-25

Tagi:

News
data premiery
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Once Human
Starry Studio
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112