Once Human trafi wkrótce na PS5 i Xbox Series X/S. Mamy datę premiery wersji konsolowej

Nieco poand rok temu zapowiedziano, że Once Human zadebiutuje w 2026 roku na konsolach. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak konkretów. Na szczęście – jak się okazuje – cierpliwość użytkowników sprzętów Sony i Microsoftu zostanie wkrótce wynagrodzona, ponieważ na premierę produkcji Starry Studio na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będzie trzeba czekać zbyt długo.
Premiera konsolowej wersji Once Human już w sierpniu
Zgodnie z przekazanymi informacjami Once Human zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 25 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze Starry Studio opublikowali również zwiastun potwierdzający sierpniową premierę konsolowej wersji wspomnianej produkcji. Jeśli jesteście zainteresowani, to rzeczony trailer znajduje się na dole wiadomości.
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