Once Human trafi wkrótce na PS5 i Xbox Series X/S. Mamy datę premiery wersji konsolowej

Użytkownicy konsol Sony i Microsoftu w końcu będą mogli zagrać w postapokaliptyczny survival od Starry Studio.

Nieco poand rok temu zapowiedziano, że Once Human zadebiutuje w 2026 roku na konsolach. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak konkretów. Na szczęście – jak się okazuje – cierpliwość użytkowników sprzętów Sony i Microsoftu zostanie wkrótce wynagrodzona, ponieważ na premierę produkcji Starry Studio na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Premiera konsolowej wersji Once Human już w sierpniu

Zgodnie z przekazanymi informacjami Once Human zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 25 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze Starry Studio opublikowali również zwiastun potwierdzający sierpniową premierę konsolowej wersji wspomnianej produkcji. Jeśli jesteście zainteresowani, to rzeczony trailer znajduje się na dole wiadomości.