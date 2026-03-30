Powrót Zielonego Wojownika po śmierci. Jason David Frank jeszcze raz na ekranie

Od dawna było wiadomo, że dane nam będzie jeszcze raz zobaczyć Jasona Davida Franka na dużym ekranie. Teraz zaś wreszcie wiemy, kiedy to się stanie.

Aktor, którego z pewnością kojarzyć będzie pokolenie wychowane w latach 90., zagra w jeszcze jednym filmie. Zagra, chociaż od kilku lat nie ma go już z nami.

Pośmiertny hołd i ostatnia rola Jasona Davida Franka

Jason David Frank dla wielu już na zawsze kojarzyć się będzie z serią Power Rangers. Tam wcielił się on w rolę Tommy’ego Olivera, czyli Zielonego Wojownika. Co ciekawe, początkowo jego postać miała pojawić się jedynie na 14 odcinków, ale na tyle spodobała się ona widowni, iż Frank stał się stałym elementem obsady, powracając jako Biały Wojownik. Potem w obrazach o Wojownikach Mocy pojawiał się jeszcze wielokrotnie, biorąc udział w różnych seriach także jako Czarny Wojownik czy nawet Czerwony Wojownik. Jego przygoda z Power Rangers zakończyła się w 2018 roku na Power Rangers Ninja Steel i Power Rangers: Legacy Wars – Street Fighter Showdown.