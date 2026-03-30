Powrót Zielonego Wojownika po śmierci. Jason David Frank jeszcze raz na ekranie

Od dawna było wiadomo, że dane nam będzie jeszcze raz zobaczyć Jasona Davida Franka na dużym ekranie. Teraz zaś wreszcie wiemy, kiedy to się stanie.
Aktor, którego z pewnością kojarzyć będzie pokolenie wychowane w latach 90., zagra w jeszcze jednym filmie. Zagra, chociaż od kilku lat nie ma go już z nami.
Pośmiertny hołd i ostatnia rola Jasona Davida Franka
Jason David Frank dla wielu już na zawsze kojarzyć się będzie z serią Power Rangers. Tam wcielił się on w rolę Tommy’ego Olivera, czyli Zielonego Wojownika. Co ciekawe, początkowo jego postać miała pojawić się jedynie na 14 odcinków, ale na tyle spodobała się ona widowni, iż Frank stał się stałym elementem obsady, powracając jako Biały Wojownik. Potem w obrazach o Wojownikach Mocy pojawiał się jeszcze wielokrotnie, biorąc udział w różnych seriach także jako Czarny Wojownik czy nawet Czerwony Wojownik. Jego przygoda z Power Rangers zakończyła się w 2018 roku na Power Rangers Ninja Steel i Power Rangers: Legacy Wars – Street Fighter Showdown.
Poza aktorstwem Amerykanin próbował swoich sił również w sztukach walki, odbywając kilka pojedynków w MMA. Jednak w listopadzie 2022 roku w wieku 49 lat Frank odebrał sobie życie – jak się później okazało, od lat zmagał się z depresją i innymi mentalnymi przypadłościami. Niemniej jeszcze przed śmiercią zdążył on wystąpić w jeszcze jednym filmie. Tym było Legend of the White Dragon, które, co ciekawe, powstało dzięki kickstarterowej zbiórce. Zdjęcia do obrazu zaczęły się w połowie 2021 roku i trwały 42 dni. Niemniej po śmierci Franka studio Bat in the Sun pomimo ówczesnego strajku scenarzystów otrzymało specjalną zgodę na dokrętki, by móc oddać hołd zmarłemu aktorowi.
Ostatecznie Legend of the White Dragon ukończono w marcu 2025 roku, ale do kin produkcja ta wejdzie dopiero teraz. Ogłoszono, że jego premiera w ramach ograniczonej dystrybucji nastąpi 28 sierpnia, co jest mocno symboliczne – tego samego dnia ma miejsce Narodowy Dzień Power Rangers. Na ekranie w pożegnalnym filmie Franka pojawi się m.in. jego córka, Jenna Frank. Obok niej obecni będą zaś inni weterani Wojowników Mocy, tj. Jason Faunt, Ciara Hanna i Cerina Vincent. Na koniec warto wspomnieć, że podobnie jak Frank, pośmiertny występ w Legendzie Białego Smoka zaliczy również Michael Madsen, który odszedł w lipcu ubiegłego roku.
