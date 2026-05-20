Najważniejsza animowana seria science fiction wreszcie doczeka się filmu. Fani czekali na to od lat

Rick i Morty nareszcie zadebiutują w pełnometrażowym filmie.

Wygląda na to, że Rick and Morty może wkrótce trafić na wielki ekran. Według najnowszych doniesień w Warner Bros. trwają rozmowy dotyczące pełnometrażowego filmu osadzonego w uniwersum popularnej animacji. Rick i Morty – powstaje pełnometrażowy film Serial Rick and Morty już pod koniec maja doczeka się premiery dziewiątego sezonu, a twórcy mają zagwarantowaną produkcję co najmniej do dwunastej serii. To pokazuje, że marka nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i ma potencjał, by wyjść poza telewizyjny format.

Według raportu serwisu The InSneider za projekt ma odpowiadać Jacob Hair, który prowadzi rozmowy z Warner Bros. To nazwisko doskonale znane fanom serialu. Reżyser odpowiadał za takie cenione odcinki jak „The Vat of Acid Episode”, „Rickmurai Jack”, „Night Family”, „Unmortricken” oraz „Valkyrick”. Pomysł stworzenia filmu nie jest nowy. Już wcześniej współtwórca serialu, Dan Harmon, wielokrotnie podkreślał, że chciałby zobaczyć kinową wersję przygód Ricka i Morty’ego. Jego wizja zakładała jednak, że nie będzie to produkcja zmieniająca całe uniwersum, lecz po prostu wyjątkowo widowiskowy, około 90-minutowy odcinek z większym budżetem.

W 2023 roku Harmon stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie „superepizodu”, który zachowałby charakter serialu, ale oferowałby rozmach typowy dla kinowych produkcji. Dzięki temu fani mogliby otrzymać dokładnie to, co kochają w serialu, tylko w znacznie większej skali. Co ciekawe, chęć zaangażowania się w projekt wyraził również Zack Snyder. Reżyser miał żartobliwie sugerować, że mógłby pomóc przy realizacji filmu, a nawet doprowadzić do powstania wielogodzinnej wersji reżyserskiej. Na ten moment projekt nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale po latach spekulacji wygląda na to, że filmowy Rick i Morty jest bliżej realizacji niż kiedykolwiek wcześniej. Dla fanów szalonego duetu byłaby to bez wątpienia jedna z najciekawszych premier najbliższych lat.

