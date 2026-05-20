Najlepsza kontynuacja animowanego hitu skończyła 22 lata. Kolejna odsłona serii już powstaje

Dla wielu widzów to jeden z najlepszych sequeli w historii kina.
Dobre kontynuacje filmowe należą do rzadkości, zwłaszcza gdy pierwsza część zakończyła historię w satysfakcjonujący sposób. W przypadku baśniowych opowieści zadanie wydaje się jeszcze trudniejsze, gdyż formuła „żyli długo i szczęśliwie” zazwyczaj nie pozostawia wiele miejsca na ciąg dalszy. Mimo to Shrek 2 udowodnił, że sequel może dorównać oryginałowi, a według wielu fanów nawet go przewyższyć.
Shrek 2 – minęły 22 lata od premiery kultowej kontynuacji przygód zielonego ogra
Film Shrek 2 zadebiutował w 2004 roku, czyli 22 lata temu. Jeszcze przed premierą nie brakowało obaw, że druga odsłona nie sprosta ogromnym oczekiwaniom po sukcesie pierwszego Shrek. Ostatecznie produkcja okazała się wielkim triumfem i do dziś jest uznawana za jedną z najlepszych animowanych kontynuacji w historii kina.
W sequelu Fiona i Shrek wyruszają do królestwa Zasiedmiogórogrodu, gdzie muszą zmierzyć się z niechęcią rodziców księżniczki, a szczególnie króla Harolda. Historia porusza tematy tożsamości, relacji rodzinnych, miłości oraz poświęcenia, nie rezygnując przy tym z charakterystycznego humoru serii i znakomitej ścieżki dźwiękowej.
Shrek 2 stał się wielkim kinowym hitem. Film zarobił w Ameryce 444,9 miliona dolarów oraz 487,5 mln dolarów. Globalnie dało to 932,5 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że DreamWorks Animation podjęło decyzję o kontynuowaniu swojej serii.
Warto przypomnieć, że od dłuższego czasu Shrek 5 znajduje się w produkcji. Premierę filmu zaplanowano na 30 czerwca 2027 roku. Oznacza to, że od debiutu poprzedniej części minie aż 17 lat. Co ciekawe, początkowo film miał trafić do kin w grudniu 2026 roku, jednak termin premiery został przesunięty, aby twórcy mogli dopracować projekt.
