Najlepsza kontynuacja animowanego hitu skończyła 22 lata. Kolejna odsłona serii już powstaje

Dla wielu widzów to jeden z najlepszych sequeli w historii kina.

Dobre kontynuacje filmowe należą do rzadkości, zwłaszcza gdy pierwsza część zakończyła historię w satysfakcjonujący sposób. W przypadku baśniowych opowieści zadanie wydaje się jeszcze trudniejsze, gdyż formuła „żyli długo i szczęśliwie” zazwyczaj nie pozostawia wiele miejsca na ciąg dalszy. Mimo to Shrek 2 udowodnił, że sequel może dorównać oryginałowi, a według wielu fanów nawet go przewyższyć.

Shrek 2 – minęły 22 lata od premiery kultowej kontynuacji przygód zielonego ogra

Film Shrek 2 zadebiutował w 2004 roku, czyli 22 lata temu. Jeszcze przed premierą nie brakowało obaw, że druga odsłona nie sprosta ogromnym oczekiwaniom po sukcesie pierwszego Shrek. Ostatecznie produkcja okazała się wielkim triumfem i do dziś jest uznawana za jedną z najlepszych animowanych kontynuacji w historii kina.