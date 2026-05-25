Doom 3 z path tracingiem wygląda coraz lepiej. Nowe wideo pokazuje ogrom postępu moda

Twórca projektu IceBridge zaprezentował nowe materiały z fanowskiego moda do Doom 3, który dodaje pełny path tracing i szereg nowoczesnych efektów graficznych. Choć projekt nadal znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, najnowsza wersja pokazuje wyraźny postęp względem wcześniejszych prezentacji.

Doom 3 – nowe efekty i ulepszone oświetlenie

Justin Marshall opublikował kolejne nagranie prezentujące działanie swojego moda wykorzystującego technologię path tracingu. Wideo pokazuje między innymi ulepszone globalne oświetlenie, oświetlane cząsteczki, relief mapping POM czy system nakładania decalów inspirowany idTech 5. Autor zadbał również o kompatybilność z zawartością pochodzącą z wersji alpha i pokazu E3 Doom 3.