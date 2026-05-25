Doom 3 z path tracingiem wygląda coraz lepiej. Nowe wideo pokazuje ogrom postępu moda

Twórca projektu IceBridge zaprezentował nowe materiały z fanowskiego moda do Doom 3, który dodaje pełny path tracing i szereg nowoczesnych efektów graficznych. Choć projekt nadal znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, najnowsza wersja pokazuje wyraźny postęp względem wcześniejszych prezentacji.
Doom 3 – nowe efekty i ulepszone oświetlenie
Justin Marshall opublikował kolejne nagranie prezentujące działanie swojego moda wykorzystującego technologię path tracingu. Wideo pokazuje między innymi ulepszone globalne oświetlenie, oświetlane cząsteczki, relief mapping POM czy system nakładania decalów inspirowany idTech 5. Autor zadbał również o kompatybilność z zawartością pochodzącą z wersji alpha i pokazu E3 Doom 3.
Całość działa dzięki IceBridge, czyli warstwie renderującej opartej na Direct3D 12. Projekt pozwala przenieść klasyczny silnik idTech 4 na nowoczesne API graficzne i otwiera drogę do implementacji takich funkcji jak ray tracing, path tracing, denoising czy nowoczesne techniki skalowania obrazu.
Marshall podkreśla jednak, że mod nadal jest we wczesnej fazie prac. Na obecnym etapie widać jeszcze błędy wizualne, problemy z wydajnością czy niedopracowane oświetlenie. Mimo tego różnica względem poprzednich materiałów jest bardzo wyraźna i pokazuje potencjał projektu.
Twórca zaznacza również, że Doom 3 potrzebowałby dodatkowo nowego pakietu tekstur HD z materiałami PBR, aby w pełni wykorzystać możliwości path tracingu. Na razie IceBridge nie został jeszcze udostępniony publicznie, dlatego zainteresowani gracze muszą uzbroić się w cierpliwość.
