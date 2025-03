Zapowiedziano powrót kultowej postaci w nowym Dexterze – fani w euforii

"Hello, Dexter Morgan".

To właśnie on sprawił, że czwarty sezon Dexter" do dziś uchodzi za najlepszy w całej serii. Arthur Mitchell, znany jako Trinity Killer, powraca – a wraz z nim odtwórca tej roli, laureat Emmy John Lithgow. Aktor ponownie wcieli się w jednego z najbardziej pamiętnych antagonistów serialu, tym razem w nadchodzącym Dexter: Resurrection.

Wraca postać z niezapomnianego sezonu Dextera

Ale to nie koniec niespodzianek. Obok Lithgowa na ekranie pojawi się również Jimmy Smits, który ponownie wcieli się w postać Miguela Prado – bohatera trzeciego sezonu. Lithgow za swoją przerażającą i charyzmatyczną kreację zdobył nie tylko nagrodę Emmy, ale również Critics’ Choice Award i SAG Award, a także nominację do Złotego Globu. Smits natomiast otrzymał nominację do Emmy za rolę Miguela Prado, który z sojusznika Dextera stał się jego wrogiem.