Jeden z największych hitów tego roku zmierza do SkyShowtime. Znamy datę premiery filmu na streamingu

Wreszcie poznaliśmy datę premiery Mission: Impossible – The Final Reckoning na SkyShowtime. W przeciwieństwie do innych wytwórni, filmy Paramount Pictures trafiają do widzów dopiero po kilka miesięcy po swoim kinowym debiucie. Nie inaczej jest z finałową odsłoną przygód Ethana Hunta, która pojawi się na platformie w połowie grudnia. Warto przypomnieć, że film pojawił się na dużym ekranie 18 maja, więc na streamingu zadebiutuje po siedmiu miesiącach.
Mission: Impossible - The Final Reckoning w grudniu trafi na SkyShowtime
Potwierdzono, że Mission: Impossible – The Final Reckoning będzie miało swoją premierę już 17 grudnia na SkyShowtime. Za niecały miesiąc subskrybenci obejrzą długo oczekiwany film z Tomem Cruisem.
Produkcja zarobiła tylko 197,4 mln dolarów w Ameryce, ale aż 401,3 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 598,7 mln dolarów przy budżecie sięgającym od 300 do 400 mln dolarów.
Kontynuując wątek z filmu Dead Reckoning Part One (2023), agent IMF Ethan Hunt kontynuuje swoją misję, by powstrzymać Gabriela przed zdobyciem programu sztucznej inteligencji znanego jako „Entity” – brzmi opis filmu.
GramTV przedstawia:
W obsadzie znaleźli się: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell oraz Frederick Schmidt.
