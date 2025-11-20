Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z największych hitów tego roku zmierza do SkyShowtime. Znamy datę premiery filmu na streamingu

Radosław Krajewski
2025/11/20 11:40
Na tę premierę widzowie czekali już od dawna.

Wreszcie poznaliśmy datę premiery Mission: Impossible – The Final Reckoning na SkyShowtime. W przeciwieństwie do innych wytwórni, filmy Paramount Pictures trafiają do widzów dopiero po kilka miesięcy po swoim kinowym debiucie. Nie inaczej jest z finałową odsłoną przygód Ethana Hunta, która pojawi się na platformie w połowie grudnia. Warto przypomnieć, że film pojawił się na dużym ekranie 18 maja, więc na streamingu zadebiutuje po siedmiu miesiącach.

Mission: Impossible - The Final Reckoning
Mission: Impossible - The Final Reckoning

Mission: Impossible - The Final Reckoning w grudniu trafi na SkyShowtime

Potwierdzono, że Mission: Impossible – The Final Reckoning będzie miało swoją premierę już 17 grudnia na SkyShowtime. Za niecały miesiąc subskrybenci obejrzą długo oczekiwany film z Tomem Cruisem.

Produkcja zarobiła tylko 197,4 mln dolarów w Ameryce, ale aż 401,3 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 598,7 mln dolarów przy budżecie sięgającym od 300 do 400 mln dolarów.

Kontynuując wątek z filmu Dead Reckoning Part One (2023), agent IMF Ethan Hunt kontynuuje swoją misję, by powstrzymać Gabriela przed zdobyciem programu sztucznej inteligencji znanego jako „Entity” – brzmi opis filmu.

W obsadzie znaleźli się: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell oraz Frederick Schmidt.

Popkultura
SkyShowtime
streaming
data premiery
tom cruise
film
Mission: Impossible 8
Mission: Impossible - The Final Reckoning
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

