Jeden z największych hitów tego roku zmierza do SkyShowtime. Znamy datę premiery filmu na streamingu

Wreszcie poznaliśmy datę premiery Mission: Impossible – The Final Reckoning na SkyShowtime. W przeciwieństwie do innych wytwórni, filmy Paramount Pictures trafiają do widzów dopiero po kilka miesięcy po swoim kinowym debiucie. Nie inaczej jest z finałową odsłoną przygód Ethana Hunta, która pojawi się na platformie w połowie grudnia. Warto przypomnieć, że film pojawił się na dużym ekranie 18 maja, więc na streamingu zadebiutuje po siedmiu miesiącach.

Mission: Impossible - The Final Reckoning w grudniu trafi na SkyShowtime

